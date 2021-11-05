Magazin Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın olay dansı!

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın olay dansı!

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Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'ın olay dansı!

Her yaptıkları, her sosyal medya paylaşımları olay olan iki isim Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz birlikte dans etti. İkilinin dans videosu sosyal medyada olay oldu.

05 Kasım 2021, Cuma 10:19 Son Güncelleme:
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Yakın arkadaş olan Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sosyal medyanın gündeminde. Geçtiğimiz yıllarda iki arkadaşıyla samimi dansıyla uzun süre gündemde kalan Soydan bu sefer de Kerimcan ile dans etti.

Güzelliğiyle beğeni toplayan Soydan ve Durmaz'ın dansı beğeni topladı. Edis ve Zeynep Bastık’ın çok konuşulan dans videosundan sonra, Kerimcan Durmaz ve Didem Soydan’ın dansı da takipçileri ikiye böldü.

Bazı takipçiler bu dansı fazla samimi bulsa da çoğu takipçi dansta iki ünlünün de çok estetik ve güzel oldukları görüşündeydi.



'KUCAK DANSIYLA ÜNLÜ OLMAK NASIL BİR HİS!'

Didem Soydan geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan "Kucak dansıyla ünlü olmak nasıl bir his?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Nasıl ünlü olduğuma dair durum, tamamen sizin beni nasıl tanıdığınızla alakalı. Başka birisi de bambaşka bir işimden bahsediyor. Sizin nerelerle ilgilendiğinizle alakalı. Benim için hiçbir sakıncası yok çünkü paylaşımları ben yapıyorum. Yaptığım paylaşımların hepsinin arkasındayım. Severek paylaştım. Bir daha olsa bir daha yaparım!

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