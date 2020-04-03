Didem Soydan yeni yaşını bu fotoğrafla karşıladı

Manken Didem Soydan yeni yaşını "36 hoş geldin kardeşim" notunu düştüğü bir fotoğrafla karşıladı. Güzel mankenin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Umut Eker ile yolları ayırdı

Bir ara adı aşk dedikodularına karışan Didem Soydan ve Umut Eker'in yolları ayrıldı. Soydan, haberi Instagram hesabından duyurmuştu.

Didem Soydan, Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:

“17 yıllık dostluk, üzerine iki yıldır devam eden ev arkadaşlığı... Bugün kendimi, yaşı geçkin oğlunu evlendiren ve evde tek başına kalan bir anne kadar rahatlamış hissediyorum. Sonunda kendi evine uçuyor kuşum. Lüften geri gelme.”





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