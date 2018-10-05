Didem Soydan'dan asansör pozu!

Model Didem Soydan, asansör pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Soydan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Acaba asansör akımı tekrar mı geliyor?" yorumunu yaptı

05 Ekim 2018, Cuma 23:50 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 23:56
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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen model Didem Soydan, asansörde çektiği dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

'ASANSÖR AKIMI TEKRAR MI GELİYOR?'

Sosyal medya hesabı üzerinden siyah elbiseli cesur fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Didem Soydan, takipçilerinden tam not aldı. 

Didem Soydan'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Acaba asansör akımı tekrar mı geliyor?" yorumunu yaptı. 

Başka bir takipçisi ise, "Didem hanım kadın deyince akla ilk gelen nadir isimlerdensiniz" yorumunu yaptı.

İşte Didem Soydan'ın paylaşımı:

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