Magazin Didem Soydan’dan ayrıldı, Burcu Binici ile görüldü

Didem Soydan’dan ayrıldı, Burcu Binici ile görüldü

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Didem Soydan’dan ayrıldı, Burcu Binici ile görüldü

Lider Şahin, yeni sevgilisi Burcu Binici ile görüntülendi. Şahin, Didem Soydan ile 3 hafta önce ayrılmıştı.

07 Mart 2020, Cumartesi 10:04 Son Güncelleme:
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Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin 2017’de popçu İrem Derici ile aşk yaşamış, ayrılık sonrası adı 2014 Türkiye Güzeli Cansu Melis Karakuş ile anılmıştı. Geçen yaz da manken Didem Soydan ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Bu ilişkinin uzun sürmeyeceğini iddia edenler yanılmadı. Sevgililerin yolları ayrıldı. Yalnız kalmayı sevmeyen Lider Şahin yine elini çabuk tuttu ve Didem Soydan’ı unuttu.

"Kalbim boş"

35 yaşındaki şarkıcı; önceki gün bir kafede Burcu Binici ile görüldü. Hal böyle olunca yeni bir aşkın başladığı söylendi. Lider Şahin, “Kalbim boş. Burcu arkadaşım” dedi. Burcu Binici; 2017’de evlilik hazırlığı yaptığı Ahmet Kayakesen’in ihaneti ile yıkılmış, 2018’de pilot Emre Aydın ile flört etmiş, 2019’da da Gönenç Aliş ile 5 ay birlikte olmuştu. Daha bir ay önce “Aşk benden uzak dursun. İstemiyorum. Böyle daha iyiyim” diye konuşmuştu.


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