Manken Didem Soydan, henüz doğmamış bebeklerine Instagram hesabı açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i eleştirdiği iddia edilmişti.

Soydan attığı bir tweet'te, "Vay arkadaş mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum. Ama bu düpedüz ruh hastalığı" demişti.

AÇIKLAMA GELDİ

Didem Soydan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, eleştirdiği kişilerin Burak Özçivit ve Fahriye Evcen olmadığını, çiftin bebekleri Karan'a sahte hesap açanlar için tweet attığını söyledi.

Soydan şu açıklamayı yaptı:

Annesi babası olmadıkları halde doğmamış bir bebek adına binlerce sahte hesap açıp bebeğin ağzından konuşanlar hakkında ruh hastaları dediğim bir twit attım. Ki gerçekten ruh hastaları olduklarını düşünüyorum.