Didim açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
23 Eylül 2021, Perşembe 01:40 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 14.20'de Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN(DHA)
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