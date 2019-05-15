Didim’de 11’i çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı

Didim’e bağlı Taşburun önlerinde sahil güvenlik ekipleri tarafından Yunan adalarına kaçmaya çalışan hareket halinde lastik bir bot tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 7 Suriye, 5 Afganistan, 4 Irak, 4 Sudan, 3 Güney Afrika ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 24 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, İl Göçmen Bürosu'na teslim edildi.

İHA