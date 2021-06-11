Didim ilçesinde S.T. isimli bir kadın, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 2016 yılında önce iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu ileri sürerek, 14 Eylül 2020'de savcılığa şikayette bulundu. Şikayet üzerine Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile belediye meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç. adliyeye çağrılıp Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade verdi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Mart 2021 tarihli 2020/5438 'soruşturma' ve 2021/873 karar sayılı kararı ile 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verildi. S.T.’nin avukatı Murat Sultansu, bu kez Söke Sulh Ceza Hakimliği’ne, karara itirazda bulundu. Söke Sulh Ceza Hakimliği, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını bozarak soruşturmanın genişletilmesine karar verdi.

İFADE VERECEKLER

Söke Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında, delillerin yeniden toplanmasına, müşteki S.T.'ye tekrar çağrı yapılarak Cumhuriyet Savcısı huzurunda alınacak beyanında iddia edilen olayın ilk yaşandığı tarihin gün, ay, yıl olarak tekrar ifadesine başvurulacak. İddia edilen olayların yaşandığı tarihler aralığında müşteki ve şüphelilerden herhangi birinin kullandığı numaraların sinyal aldığı baz istasyonlarının ve yerlerinin belirlenmesi ve müştekilerle şüphelilerin aynı yerlerde bulunup bulunmadığının tespiti yapılacak. Müştekinin olayların yaşandığını iddia edilen ev ve civarından müşteki ve şüphelilere ait olay tarihinde kullandıkları numaraların sinyal aldığı baz istasyonlarının belirlenecek.

Şüpheli A.Ç.'nin olay tarihinde kullanmış olduğu cep telefonuna el konulup, CMK 134 maddesi kapsamında inceleme yapılarak müştekinin iddia ettiği görüntüleri çekip çekmediğinin belirlenmesi istendi. İl Sağlık Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak şüphelinin Atatürk Devlet Hastanesi’nde ya da başka bir hastanede olayın iddia olduğu 2016 yılında psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin kayıtların çıkarılarak söz konusu hekimlerin tanık sıfatıyla beyanlarının alınması istendi. Psikolog A.G.'nin Cumhuriyet Savcısı tarafından tanık sıfatıyla beyanları alınacak.

Burhan CEYHAN / DHA