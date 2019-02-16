Didim'de ölü halde bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde ölü caretta caretta türü deniz kaplumbağası sahile vurdu

16 Şubat 2019, Cumartesi 18:52
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Didim'de ölü halde bulundu

Didim 3'üncü Koy'da yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ölü caretta carettayı görünce durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı veterineri Ali Karahallı, ölü deniz kaplumbağasını yerinde inceledi.

Yapılan incelemede, 20 gün kadar önce öldüğü tahmin edilen deniz kaplumbağasının, kabuğunda ve vücudunda herhangi bir darp ve kesi izine rastlanmadı.

BALIKÇILARIN AĞINA TAKILMIŞ OLABİLİR

Balıkçıların ağlarına takılıp yukarı çıkamadığı için havasız kalarak boğulduğu tahmin edilen deniz kaplumbağası, gerekli incelemelerin ardından belediye ekipleri tarafından götürülüp, gömüldü.


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