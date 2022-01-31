Sosyal Belediyecilik anlayışı ile kent genelinde hizmetlerini sürdüren Aydın Didim Belediyesi, geçen günlerde belediyeye ait kullanılmayan araziyi, buğday ve sebze ekimi için halkın kullanımına sunmuştu. Tarımsal kalkınmayı desteklemek amacı ile Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi’ne ait Balat Mahallesi’nde bulunan 100 dönümlük tarlaya ekilen buğdaylar, büyümeye başladı.

BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ

Tarladaki çalışmaları bizzat takip eden Başkan Atabay, "Belediye personelimiz tarafından gerçekleştirecek buğday hasadının ardından elde edeceğimiz unlarımızı Didim Belediyesi’nin patentli markası olan 'DİDYMA' adı altında, vatandaşlara ücretsiz dağıtacağız. Bununla birlikte tarlamızın bir bölümüne ekmiş olduğumuz sebzeleri de yaz başından itibaren halkımıza ücretsiz ulaştıracağız. Tüm imkânlarımızı halkımız için yararlı bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz" dedi.

KENDİ ÇİÇEĞİNİ ÜRETİYOR

Didim Belediyesi'nin 2016 yılında Akköy Kocabahçe mevkiinde açtığı, 54 bin 400 metrekarelik Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı, ilçenin mevsimlik çiçek ihtiyacını karşılarken, tıbbi aromatik bitkilerden de uçucu yağ elde edilmesini sağlıyor. Didim'de dikilen mevsimsel çiçeklerin tamamı bu serada üretiliyor ve ilçenin çehresi değiştiriliyor. Yaklaşık 20 çeşit çiçeğin yetiştirildiği serada; ilk yıl 150 bin adet olan üretim, 4 yılın ardından 1 milyonu geçti. Seranın son hali ise birçok belediyeye örnek oldu.

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