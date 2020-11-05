Diego Armando Maradona'nın beyin ameliyatı başarılı geçti
Pazartesi günü moralsizlik, iştahsızlık ve enerjisizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Diego Armando Maradona'nın beyninde pıhtı tespit edilmişti. Ameliyatı planlanan efsane futbolcu bugün başarılı bir operasyon geçirdi.
05 Kasım 2020, Perşembe 17:03 Son Güncelleme:
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Sputnik'teki habere göre, Maradona'nın basın sorumlusu Sebastian Sanchi, yaptığı açıklamada, "Maradona'nın ameliyatı sona erdi ve başarılı geçti. Her şey planlandığı gibiydi. Diego'nun durumu iyi ve odasında dinleniyor" dedi.
Maradona'ya ilk müdahaleyi yapan ve devamlı yanında olan özel doktoru Leopoldo Luque ise her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyerek ameliyatın başarılı geçtiğini bildirdi.
80 dakika sürdüğü öğrenilen ameliyat Buenos Aires'teki bir klinikte gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından Maradona'ya geçmiş olsun dilekleri yağdı.
https://www.instagram.com/p/CHLk7vWnn9C/
https://twitter.com/sscnapoli/status/1323717546839859201
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