Sputnik'teki habere göre, Maradona'nın basın sorumlusu Sebastian Sanchi, yaptığı açıklamada, "Maradona'nın ameliyatı sona erdi ve başarılı geçti. Her şey planlandığı gibiydi. Diego'nun durumu iyi ve odasında dinleniyor" dedi.

Maradona'ya ilk müdahaleyi yapan ve devamlı yanında olan özel doktoru Leopoldo Luque ise her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyerek ameliyatın başarılı geçtiğini bildirdi.

80 dakika sürdüğü öğrenilen ameliyat Buenos Aires'teki bir klinikte gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından Maradona'ya geçmiş olsun dilekleri yağdı.







