Diego Costa ile Beşiktaş arasında yapılan iki görüşmenin ardından 3,5 milyon Euro olan maaş isteğini aşağılara çekmeyi kabul etti, ayrıca imza parasından da vazgeçti. Kariyeri boyunca pek çok ünlü takımda ünlü isimlerle top koşturan Diego Costa’nın Beşiktaş’a gelip gelmeyeceği merak konusu oldu…

DIEGO COSTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

7 Ekim 1988 tarihinde dünyaya gelen Diego da Silva Costa forvet mevkiinde forma giyen İspanyol futbolcudur.

BEŞİKTAŞ İLE ADI ANILAN COSTA'NIN KARİYERİ, OYNADIĞI TAKIMLAR NELER?

Beşiktaş ile adı anılan Costa nın tam adı Costa São Paulo'dur. 16 yaşına kadar sokak futbolu oynayan ünlü futbolcu 2004’te Barcelona EP takımında alt yapı eğitimine başladı. Şubat 2006’da Portekiz'in güçlü takımlarından Braga'ya transfer oldu. Fakat takıma dahil olduğu ilk sezonda Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Penafiel'e kiralık olarak gönderildi.

Aralık ayında, Atletico Madrid Diego Costa’nın haklarının yüzde 50'sini 1.5 milyon euro karşılığında aldı. O sezon Braga takımında kaldı. UEFA Kupası'nda kulübü adına attığı ilk gol ile Parma takımını 1-0 mağlup ettiler.

Sonraki 2 yıl boyunca sırasıyla Celta ve Albacete takımlarına kiralık olarak verilen Diego Costa 8 Temmuz 2009 tarihinde Valladolid takımına satıldı. Burada çıktığı 34 maçta 8 gol attı.

2010 senesinde Sergio Agüero ve Diego Forlan gibi iki büyük oyuncunun yedeği olarak yeniden Atlético Madrid takımına gitti. 26 Eylül’de oynanan Real Zaragoza karşılaşmasında bir gol attı.

Temmuz 2011’de Atlético takımının bir hazırlık maçında, Costa sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına yol açacak ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. 23 Ocak 2012’de Haziran ayına kadar Rayo Vallecano kulübüne kiralık olarak gönderildi. Costa iki golü 5-3 kazandıkları Levante UD takımına karşı olmak üzere sahaya çıktığı ilk 3 maçta 4 gol attı.

2013-14 sezonunda La Liga şampiyonu olan Atlético Madrid'in Radamel Falcao'nun gitmesinin ardından en önemli silahı olan Diego Costa, takımı ile 51 maça çıktı. BU maçlarda 36 gol attı ve 7 asist yaptı.

Sezon sonunda takımı Lig Şampiyonu olan Diego Costa ise attığı ligde attığı 27 gol ile La Liga'da Lionel Messi & Cristiano Ronaldo ile o sezon en çok gol atan 3 La Liga futbolcusundan biri oldu. Takımı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne de çıktı fakat finalde elendi.

2014-15 transfer döneminden önce FC Barcelona'ya gitmek istese de 38 Milyon Euro bonservis ile Chelsea'ye transfer oldu. O sezon takım arkadaşları Thibaut Courtois ve Filipe Luís 'de Chelsea'ye geldi. Diego Costa 8 Ağustos 2014 tarihinde Fenerbahçe'ye Soma adına düzenlenen özel turnuvada ilk Chelsea golünü attı.

DİEGO COSTA BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, bu bağlamda Diego Costa’yı takımına dahil etmek istiyor. Costa’nın maaş talebini 2,5 milyon Euro seviyelerine çekmesi durumunda bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Futbolcunun menajeriyle online olarak yapılan iki görüşmenin ardından Diego Costa 3.5 milyon Euro'luk maaş isteğinden indirime gitmeyi kabul etti. Bununla birlikte imza parasından da vazgeçen başarılı futbolcunun diğer Türk kulüplerinden gelen birçok teklife rağmen Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmak için tercihinin Beşiktaş olduğu kaydediliyor. Beşiktaş, 3. defa Costa'nın menajeri ile görüşüp transferi sonuca bağlamaya çalışacak.