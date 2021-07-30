Diego Godin ile Beşiktaş arasındaki engel 500 bin euro

Beşiktaş'ta hedef Diego Godin. Uuruguaylı stoperi kadrosuna katmak için uğraşan siyah beyazlılar, oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro yıllık ücret öneriyor.

Fanatik'teki habere göre ise Godin'in talebi 2.5 milyon euro.

Şu an Cagliari'de oynayan Godin, İtalyan ekibi tarafından maliyeti nedeniyle gönderilmek isteniyor.