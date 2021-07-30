Futbol Diego Godin ile Beşiktaş arasındaki engel 500 bin euro

Diego Godin ile Beşiktaş arasındaki engel 500 bin euro

Futbol

Diego Godin ile Beşiktaş arasındaki engel 500 bin euro

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için o seviyeleri bilen bazı oyuncularla temas kuruyor. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 35 yaşındaki Diego Godin ile anlaşma zemini arıyor.

30 Temmuz 2021, Cuma 11:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta hedef Diego Godin. Uuruguaylı stoperi kadrosuna katmak için uğraşan siyah beyazlılar, oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro yıllık ücret öneriyor.

Fanatik'teki habere göre ise Godin'in talebi 2.5 milyon euro.

Şu an Cagliari'de oynayan Godin, İtalyan ekibi tarafından maliyeti nedeniyle gönderilmek isteniyor.

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