Diego Godin ile Beşiktaş arasındaki engel 500 bin euro
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için o seviyeleri bilen bazı oyuncularla temas kuruyor. Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 35 yaşındaki Diego Godin ile anlaşma zemini arıyor.
30 Temmuz 2021, Cuma 11:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta hedef Diego Godin. Uuruguaylı stoperi kadrosuna katmak için uğraşan siyah beyazlılar, oyuncuya 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro yıllık ücret öneriyor.
Fanatik'teki habere göre ise Godin'in talebi 2.5 milyon euro.
Şu an Cagliari'de oynayan Godin, İtalyan ekibi tarafından maliyeti nedeniyle gönderilmek isteniyor.
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