Diego Laxalt kimdir? Kaç yaşında?

Uruguaylı oyuncu Diego Laxalt'ın ismi şu sıralar Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı Laciverltli kulüp bu sene Milan'da kadroda düşünülmeyen Diego Laxalt'ı almak istiyor. Bu heyecan verici gelişme camiayı sevindirirken futbolcu hakkındaki bilgiler de merak edilmeye başlandı. İşte Diego Laxalt'ın biyografisi...

DIEGO LAXALT KİMDİR?

7 Şubat 1993 doğumlu olan Uruguaylı oyuncu 1,78 boyundadır. Tam adı Diego Sebastián Laxalt Suárez olan futbolcu sol önde de oynayabiliyor.