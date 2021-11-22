Maç sonu konuşan Diego Lugano, maçın Fenerbahçe'nin hakkı olduğunu söylerken hakemin iki taraf için de hatalı kararlar verdiğini belirtti.

Lugano, Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin iptal edilen golü için, "Bence Galatasaray'ın golünde bir faul yoktu. Ancak öncesinde Tisserand'ın kırmızı kartı da yanlıştı. Sonucun haklı olduğunu düşünüyorum ve hakemlerin iki ekibe de hatalar yaptığı açık" dedi.

Lugano'nun beIN Sports'taki partneri Kewell da hakem performansını beğenmezken şunları söyledi:

Galatasaray kazanmaya daha yakındı ve daha iyi bir takımdı. Şansı eksikti ne yazık ki. Fenerbahçe şanslıydı ve kazandı. Ancak gerçekten sinirliyim. Bu maça gelirken yıldızların sergileyeceği oyunu izlemek istiyorduk. Galiba yine maça hakem imza attı. Bunu yıllar önce de söylemiştim İstanbul'a geldiğimde. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur.