Futbol Diego Maradona hastaneye kaldırıldı, doktoru açıklama yaptı

Diego Maradona hastaneye kaldırıldı, doktoru açıklama yaptı

Futbol

Diego Maradona hastaneye kaldırıldı, doktoru açıklama yaptı

Futbol tarihinin en önemli oyuncularından Diego Armanda Maradona bir kez daha hastanelik oldu. Son bir haftadır iştahsız ve enerjisiz olduğu açıklanan Maradona'nın durumunda acil bir şey olmadığı söylendi.

03 Kasım 2020, Salı 11:43 Son Güncelleme:
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30 Ekim'de 60 yaşına basan Maradona hastaneye kaldırıldı. Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, efsane futnolcu için "Corona virüsle alakalı bir durum değil. Son bir haftadır iştahsız ve moralsiz. Enerjisi de yok. Tedbir amaçlı sağlık kontrollerini yapıp tedaviye alacağız. Durumu acil değil" dedi.

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60 yaşına henüz giren Maradona'nın doğum gününü dünyanın dört bir yanından önemli insanlar kutlamış ve mesajlar göndermişti.

Ancak Maradona'nın moralsiz oluşunun sebebi henüz bilinmiyor.

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