Diego Maradona hastaneye kaldırıldı, doktoru açıklama yaptı

30 Ekim'de 60 yaşına basan Maradona hastaneye kaldırıldı. Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, efsane futnolcu için "Corona virüsle alakalı bir durum değil. Son bir haftadır iştahsız ve moralsiz. Enerjisi de yok. Tedbir amaçlı sağlık kontrollerini yapıp tedaviye alacağız. Durumu acil değil" dedi.

60 yaşına henüz giren Maradona'nın doğum gününü dünyanın dört bir yanından önemli insanlar kutlamış ve mesajlar göndermişti.

Ancak Maradona'nın moralsiz oluşunun sebebi henüz bilinmiyor.