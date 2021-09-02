Futbol Diego Rossi, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı

Diego Rossi, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı

Futbol

Diego Rossi, Fenerbahçe'de ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda yeni transferlerden Diego Rossi de yer aldı.

02 Eylül 2021, Perşembe 23:08 Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni transferlerden Diego Rossi takımla, İrfan Can Kahveci ise sahada özel program dahilinde çalıştı. Mesut Özil, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak’ın ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL / DHA

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