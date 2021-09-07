Daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lugano'ya danıştığını belirten Diego Rossi, sarı kırmızılı takımın Uruguaylı file bekçisinden olumlu yanıt aldığını belirtti.

Uruguay basınına İstanbul'a geliş sürecini anlatan Rossi, Muslera'nın kendisine yardımcı olduğunu belirtirken "Muslera ile konuştum ve bana Türkiye Ligi'nin ne kadar kaliteli olduğunu anlattı, Fenerbahçe'ye transfer olmamı önerdi. Hedefim Avrupa'nın devlerinden birine sıçrama gerçekleştirmekti ve zamanın geldiğini düşündüm." diye konuştu.

Sarı lacivertli camiadaki tutkunun kendisini etkilediğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Çok büyük ve tutku dolu bir kulübe geldim. Artık tecrübemi değerlendirmem gerekiyordu. Büyük, futbol tutkusu olan bir takıma gitmek istedim ve Fenerbahçe'ye geldim. Takım arkadaşım Mesut Özil. İnanılmaz kaliteli bir kadro var." şeklinde konuştu.

ROSSİ'NİN ASİST VE GOL SAYISI

Kariyerine Penarol'de başlayan Uruguaylı futbolcu, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon Euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu. Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti. Profesyonel kariyerinde çıktığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan ve güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.

EN DEĞERLİ ÜÇÜNCÜ FUTBOLCU

Transfermarkt verilerine göre Rossi 18 Milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli 3. oyuncusu konumunda. Rossi'nin önünde 20 milyon Euro'luk Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic ve 19 milyon Euro'luk Trabzonsporlu Uğurcan Çakır bulunuyor.



