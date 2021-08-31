Diego Rossi, futbol kariyerinde oynadığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynadı ve güncel piyasa değeri 18 milyon Euro. Fenerbahçe’nin MSL ekibi Los Angeles FC’den kiraladığı yıldız futbolcu, sol kanatın yanı sıra forvet ve sağ kanatta da oynayabiliyor. İşte, Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Rossi hakkında merak edilenler…

DİEGO ROSSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Tam adı Diego Martin Rossi Marachlian 5 Mart 1998 tarihinde Uruguay'ın Montevideo şehrinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ DİEGO ROSSİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol hayatına Uruguay’ın köklü takımlarından olan Penarol'da başlayan Diego Rossi, 2015/2016 sezonunda A takım kadrosuna dahil oldu.

Diego Rossi, forma giydiği ilk sezonda, 9 maça çıktı ve 2 gol attı, bir sonraki sezon da ise takımın vazgeçilmeleri arasına girdi.

Sol kanat mevkiinde oynayan Diego Rossi 11 gol ve 11 asistle sezonun en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu, Penarol'da 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Adı, Avrupa takımlarıyla anılsa da 2017/2018 sezonunda MLS ekibi Los Angeles FC'ye 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Diego Rossi, Amerika'daki ilk sezonunda 37 resmi maça çıktı ve 17 gol, 8 asistle skora katkı sağladı, sonraki sezon da ise 39 maçta 18 gol, 9 asiste ulaştı.

23 yaşındaki yıldız futbolcu, 2019/20 sezonunda 26 maçta 18 gol, 2020/21 sezonunda ise 19 maça çıktı ve 6 gole imza attı.

Futbol kariyerinde oynadığı 172 maçta 72 gol, 33 asistle oynayan ve güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Diego Rossi, sol kanatın yanı sıra forvet ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

Uruguay U17, U20 ve U23 takımlarında yer alan ve 13 gol atan Rossi, ülkesinin A Milli Takım formasını ise hiç giymedi.