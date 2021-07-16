İç mekanlarda en çok kullanılan bitkilerden birisi de difenbahya çiçeğidir. Bakımı ve sulaması doğru yapıldığında uzun yıllar yaşar. Peki, difenbahya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Difenbahya çiçeği hikayesi nedir? Difenbahya çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

DİFENBAHYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Difenbahya çiçeğinin; yılın belirli günlerde çürüyen veya sararan yapraklar makas yardımıyla budanmalıdır. Difenbahya çiçeğinin rahatça büyümesi için güneş ışığına ihtiyaç duyar. Güneş ışığı aldığı yerlerdeki yapraklar güneşe doğru eğilim gösterir. Güneş ışığına yönelen yerler, belli aralıklar ile güneş almayan kısımlarla yönü değiştirilmelidir. Yapraklarının bulunduğu yerde herhangi bir nesneyle temas etmemesi gerekmektedir. Hava ve rüzgardan olumsuz etkilenir. Bundan ötürü hava akımı veya rüzgardan korunması önemlidir.

Difenbahya çiçeğinin yer aldığı yer; su gereksinimi belirler. Çiçek eğer çok ışık gören bir yerde değil ise daha az, çok ışıklı bir yerde ise daha çok suya gereksinim duyabilir. Orta derecede su isteyen bir çiçek olan bu çiçek, her daim oda sıcaklığındaki suyla sulanmalıdır. Çiçeğin toprağı hafif nemli olsa da alıştığı sıklıkla sulanmak ister. Yaz mevsiminde haftada iki defa, kış mevsiminde haftada bir defa sulanması uygundur. Yaz mevsiminde yapraklarına su püskürtüp serinletilmesi gerekir.

DİFENBAHYA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tropikal bir çiçek türüdür.

Difenbahya çiçeksiz bir bitkidir. Uzun dalları yoktur. Dibinden sürgün çıkarması nadir karşılaşılan bir vaziyettir.

Yetişen bir difenbahya çiçeği 2 metreye dek boylanabilir.

Bakımının çok basit olmasından ötürü ofislerde ve evlerde sıkça tercih edilir.

Difenbahya çiçeği yer seçmez. Oldukça çabuk büyür. Dekorasyon konusunda iyi bir çiçektir. Başka salon bitkilerine göre yaprakları uzun seneler dayanmaz.

DİFENBAHYA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bazı zamanlarda yapraklarından ter damlacıkları gibi su çıkarmasından ötürü ''Ağlayan Çiçek'' şeklinde bilinir. Difenbahya çiçeğinin neden ağladığı bilinmez. Fakat bazı kaynaklar, çiçeğin sahibinin öldükten sonra aynı etkiyi gösterdiği belirtilir.



