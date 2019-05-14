Digital Case çalışmalarına başladı

Markaların kimliğine uygun olarak yürüttüğümüz, SEO ve SEM stratejisi belirleme ve operasyon yönetimi, BI, medya planlama, programatik satın alma, sosyal medya yönetimi, markaya özel olarak hazırlanan web siteleri ve mikro siteler, kreatif çözümler hizmetlerimiz arasında yer alıyor.

Kreatif ve performans ekiplerimizle bu yolculukta markanızı görünür ve ayrıcalıklı kılmayı hedefliyoruz. İyi fikirlere inanıyoruz. Sorulara doğru yanıtlar üreten içerikler ve marka kimliğinizi öne çıkaran görsellerle fark yaratmayı amaçlıyoruz.

Çalışmalarına başladığı ilk günden bu yana bünyesine kattığı 35 marka ile birlikte Digital Case yoluna büyüyerek devam ediyor.



