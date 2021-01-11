Dijital asistan GUPİ, göreve başladı

Groupama’nın çeviklik yaklaşımı kapsamında müşterilerine yönelik yenilikçi çözümler sunmak için yaptığı yatırım ve çalışmalarının neticesinde ortaya çıkan Gupi, ilk olarak Groupama’nın resmi web sitesi üzerinden kullanıma sunuldu.

Gupi, yapay zekanın parçası olan doğal dil sayesinde tüm müşterilerle iletişime geçerek taleplerini gerçek olarak analiz ediyor ve kişiselleştirilmiş yanıtlar veriyor. Sadece anlaşmalı sağlık kurumları ve araç tamir servisleri listeleme değil, sahip olduğu yapay zekâ ve akıllı teknoloji sayesinde gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayarak hasar dosya sorgulama, poliçe sorgulama gibi birçok kişiselleştirilmiş işlemi kolayca yapabiliyor. Müşterinin hasar dosyasının durumunun, eksper bilgilerinin, hasar ödeme bilgilerinin yanında poliçe başlangıç ve bitiş tarihini, prim miktarını, teminatlarını ve poliçenin pdf versiyonunu da görüntüleyip detaylarına ulaşabiliyorlar.



