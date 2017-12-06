Dijital bağımlılık yaşam alanlarını kısıtlıyor

Eğitim dünyasının köklü kurumlarından olan Uğur Koleji, ebeveynleri çocuklarının teknoloji ile kuracağı bağın seviyesi, faydaları ve gereğinden fazla kullanımın yol açtığı zararlar konusunda bilgi paylaşmak üzere teknoloji bağımlılığı seminerine davet etti. Florya kampüsündeki konferans salonunda gerçekleşen seminerde Uzman Klinik Psikolog Elif Kurtoğlu, 7’den 70’e herkesi etkisi altına alan teknoloji bağımlılığı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Teknolojiyi çalışmanın ödülü olarak veriyoruz





Ebeveynlerin teknoloji kullanımını çocuklara aslında yapmaları gerekenlerin karşılığı olarak sunduklarını belirten Uzman Klinik Psikolog Elif Kurtoğlu, “Ders çalışmalarının karşılığı olmakla birlikte yemek yemeleri, sakin durmaları, bazen de misafirlikte sıkılmamaları için akıllı telefon ve tabletler ödül gibi veriliyor. Hâlbuki karşılık olarak arkadaşları ile vakit geçirmeleri, doğa gezileri, spor ve sanat aktiviteleri ve ilgisini çekebilecek eğlenceli kitaplar çocukların gelişimi açısından daha faydalı ödüller olacaktır. Bir çocuğun hayal dünyasının kanatları bu gibi aktivitelerle gelişir” dedi.









Kurtoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Çocuklar oyun oynar, çünkü daha yeterince büyümemişlerdir şeklinde bir algı var. Onları farklı kültürlerle tanıştırın, yeni yerlere götürün, doğa ile buluşturun. Toprakla, bitkilerle tanışıp kirlensinler, dinlensinler ve öğrensinler. Teknoloji bu gerçekliği yaşatacak bir platform değil ancak kontrollü bir şekilde kullanmalarına müsaade edilebilir.”









Dijital bağımlılık azalan hayat demek





Seminerde yetişkinlerin de teknoloji bağımlılığına değinen Kurtoğlu, “Herkesin öncelikle kendine şu soruları sorması gerek; hayatımda kapladığı yeri artırdığımda ve bir çözüm gibi kendime veya çocuğuma sunduğumda ne olacak? Sorunun yanıtı çok basit: Azalan bir hayat. Dijital bağımlılıktan sıyrılarak iş yerinde, eğlencelerde, arkadaşlarla sohbet ortamında, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunarak anı yaşamak dikkat, keyif, konsantrasyon ve performansı beraberinde getirecektir. Sonuç olarak teknolojiyi elbette kullanmalı ancak dengede ve kontrol altında tutmalıyız.”