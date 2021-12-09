Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi ikinci yılına giriyor.

Projede, son 1 yılda 13 ilde 140 eğitimci ile 5 bini aşkın kadın kursiyere dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verildi. Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan rapora göre, bu eğitimlerle 1 yılda 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edildi.

Böylece proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Bu değerin yüzde 58’i dijital pazarlama kursiyerlerinden, yüzde 42’si dijital okuryazarlık kursiyerlerinden kaynaklandı. Proje ile 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

Projenin eğitmenler üzerinde de etkisi oldu. Buna göre, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitmenlerinde en yüksek değişim bilgi, beceri ve yetkinlik gelişimi başlığında gerçekleşti. Dijital okuryazarlık eğitmenlerinde bu oran yüzde 13, dijital pazarlama eğitmenlerinde ise yüzde 22 oldu.