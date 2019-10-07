Dijital bunama tehdit oluşturuyor

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Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri, bizim yerimize ajanda tutar, bizim yerimize arama yapar hatta bizim yerimize düşünür oldu. Araştırmalar, her 100 kişiden 49'unun partnerinin cep telefonu numarasını hatırlamadığını ortaya koydu.

Akıllı telefonlara bu kadar düşkün olmamız, bizi yeni bir tehlikeye doğru sürüklemeye başladı; dijital bunama.

Özellikle gençlerde daha sık rastlanan dijital bunama (dijital demans), henüz bir hastalık olarak adlandırılmıyor. Peki nedir bu dijital bunama? Dijital bunama en çok hangi yaş gruplarında görülüyor?

Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Elmas, yaptığı açıklamada, dijital bunamanın internet, video oyunları ve akıllı telefon kullanımı aşırı derecede olmasından dolayı meydana geldiğini belirtti.

Yeni neslin, özellikle Z kuşağının (2000 yılından sonra doğanlar), adeta elinde tabletle doğduğunu düşünecek olursak, dijital bunamanın en çok gençlerde görüldüğünü söyleyebiliriz.

Dr. Zeynep Elmas, gençlerin alzheimer nedeniyle hastaneye gittiğini belirterek, 'Artık daha sık rastlıyoruz. Genç yaş grubundan olup da unutkanlık şikayetiyle gelen hatta 'alzheimer mı oluyorum?' diye soran çok fazla hasta var.

Çocukların eline tablet vermeyin!

Özellikle küçük yaş gruplarında, beyin henüz olgunlaşmadığı için daha çok risk olduğu ortaya çıktı. Hal böyle olunca, ailelerin çocuklara sınırsız, gün boyu bilgisayar oynama izni vermemesi gerekiyor. Aynı zamanda çocukların, akıllı telefon, tablet ve televizyon ile de fazla vakit geçirmemesi gerekiyor.

Yetişkinler de internet, mobil telefonların başında geçirilen zamanları kısıtlamalı. Daha çok sanatsal ve fiziksel aktivitelere yönelmeleri gerekiyor.

Dijital bunamanın belirtileri neler?

Dijital bunamada, günlük yaşamdaki unutkanlıklar ön plana çıkıyor. Bunun yanında kişide, uyku bozukluğu, depresyon dikkat problemleri ve konsantrasyon eksikliği de görülüyor.

İşte hafızanızı güçlendirmek için 5 öneri;

■ Bir olayı hatırlamak için Google’dan önce hafızanızı zorlayın.

■ Fotoğrafını çekmek yerine o anı yaşayın!

■ Gündüz uykusu hafızayı güçlendirir.

■ Hatırlamanız gereken şeyler için kafanızda bir resim canlandırın.

■ Yeni tanıştığınız kişiye ismiyle hitap edin.