Haberler Kültür & Sanat Haberleri Dijital çağda film satmaya devam etmek ve Koleksiyonerlik Dijital çağda film satmaya devam etmek ve Koleksiyonerlik Kültür & Sanat Eren Mutluay, Meraktan Soruyorum'un bu bölümünde Kadıköy Film Kulübü'nden Çağatay Doğangül ve Koleksiyoner Tarkan Kılıç ile bir araya geldi. Dijital çağda hala film satışı yapmak ve basılı film koleksiyonerliği üzerine olan sohbetimiz sizlerle. 01 Ekim 2021, Cuma 15:17 Son Güncelleme: 01.10.2021 15:20 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Eren Mutluay Çağatay Doğangül Tarkan Kılıç film koleksiyonu film dijital çağ Yazarlarımızdan Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi? Bengisu Özkes Astrolojiye inanma onsuz da kalma! Şirin Sever Doğunun en batılısı: Şanghay Burak Akkul Eski gazeteci, yeni müzisyen! Gözde Hatunoğlu İnzivadaydım Şule Özdemir Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar Ayça Okay Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş Gülüm Dağlı Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak Gizem Şeho BUNLARI DA OKUYUN 1 ayda yuvarlak ve şekilli kalçalara sahip olun AKM'nin içinden son fotoğraflar geldi Sevgiliye sitemli sözler: Dokunaklı, duygusal ve anlamlı sevgiliye sitem sözleri Seda Sayan hakkında şaşırtan iddia! Yeni aşka yelken mi açtı? Hızlı uzayan saçın formülü