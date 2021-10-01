Kültür & Sanat Dijital çağda film satmaya devam etmek ve Koleksiyonerlik

Dijital çağda film satmaya devam etmek ve Koleksiyonerlik

Kültür & Sanat

Dijital çağda film satmaya devam etmek ve Koleksiyonerlik

Eren Mutluay, Meraktan Soruyorum'un bu bölümünde Kadıköy Film Kulübü'nden Çağatay Doğangül ve Koleksiyoner Tarkan Kılıç ile bir araya geldi. Dijital çağda hala film satışı yapmak ve basılı film koleksiyonerliği üzerine olan sohbetimiz sizlerle.

01 Ekim 2021, Cuma 15:17 Son Güncelleme:
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