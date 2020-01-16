Dijital dönüşüm, beraberinde 68 ödül getirdi

KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, markanın yeni yol haritası itibarıyla 2019’da tempolu ve yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi; “Bilişim sektörünün amiral gemilerinden KoçSistem’in 75 yıllık güçlü birikimi ve sektörlere ilham veren çözümleri ile 2019’a damgasını vurduğunu söylemek isterim. KoçDigital’in başarıya odaklı çözüm ve hizmetleriyle şirketlerin dijital dönüşüm arayışlarına etkili yanıtlar üretiyoruz. Ödüllerimizin dağılımı itibarıyla Customer First, Platform 360, KoçHub, Pixage ve HR Analytics gibi teknoloji ve çözümlerimizin bu yıl 16 ödülle onurlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çözümlerimiz dijitalleşmeyi hedefleyen kurumlar için kritik iş süreçlerinin dijital platformlara taşınmasında anahtar rollere sahip. Stevie, Muse, Hermes, IDC, Felis gibi saygınlıkları ile ün yapmış ödül komitelerinin değerlendirmeleri sonucu verilen 57 ödül, KoçSistem ve KoçDigital’in dijitalleşmeyi kurumlarda değer üretimi eksenli bir değişim olarak benimsediğini kanıtlıyor. Aynı zamanda KoçSistem ve KoçDigital’in nitelikli ve geleceğe umutla bakan üretken ve uzmanlaşmış Y kuşağı ağırlıklı çalışanları için de bu tür başarıların önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemeliyim.”

Türkiye’nin ilk IoT Platformu “Platform 360”, yerel ve global pazarlar için bu platform üzerinde tasarladığı ileri analitik ve IoT çözümleri ile Stevie’den ödüllerle döndü.

KoçDigital’in Platform 360 üzerinde yazdığı gerçek zamanlı üretim yönetim sistemi bu yıl Stevie Altın Ödülü’ne layık görülürken, yine aynı platform üzerinde geliştirdiği madencilik endüstrisine yönelik analitik, IoT ve büyük veri çözümleri ise Gümüş Stevie Ödülü’nü almaya hak kazandı.

KoçDigital, aynı zamanda Stevie Awards tarafından verilen Muhteşem İşverenler (Great Employers) kategorisinde “HR Analytics” çözümüyle Altın Ödül’e layık görüldü.

KoçSistem’in dijital yayıncılık uygulaması Pixage bu yıl ödül komitelerinin dikkatinden kaçmadı. Pixage, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve gümrük mağazalarındaki örnek çözümleriyle Yılın Teknik İnovasyonu kategorisinde Stevie Bronz Ödülü’nü almaya hak kazanırken; Tofaş için hayata geçirdiği Pixage uygulamaları ile AVA Digital Awards kapsamında Platinum ödüle layık görüldü.

KoçSistem’in sağlıklı teknoloji kullanımına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesi “Aile Saati” medyadaki performansı ile Felis Başarı Ödülü’ne değer görüldü. #haydikapatalım farkındalık hareketi ile başlayan; eğitim ortağı Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) gerçekleştirdiği anne - baba destek eğitimleri ile bir yılda 94 kurs ile 1.330 ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşmayı hedefliyor.