Ekonomi Dijital dönüşüm şirketi 1,7 milyon dolarlık yatırım aldı

Dijital dönüşüm şirketi 1,7 milyon dolarlık yatırım aldı

Ekonomi

Dijital dönüşüm şirketi 1,7 milyon dolarlık yatırım aldı

Dijital dönüşüm şirketi Cerebrum Tech, 7 milyon dolar değerleme üzerinden 1,7 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, “Aldığımız bu yatırım sayesinde altyapı çalışmalarımızı, operasyonlarımızı geliştireceğiz. Uluslararası seviyede bir dijital dönüşüm şirketi olmayı hedefliyoruz” dedi.

18 Mart 2021, Perşembe 16:48 Son Güncelleme:
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Teknoloji ve inovasyon alanında yeni bir soluk getirmek hedefiyle girişimci Dr. R. Erdem Erkul tarafından 2021 yılında kurulan dijital dönüşüm şirketi Cerebrum Tech’in 7 milyon dolar değerleme üzerinden, 1,7 milyon dolar yatırım aldığı açıklandı.

7 TEKNOLOJİ ALANINA ODAKLANILDI

Alınan yatırıma ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, “Şirketin, Ankara, İstanbul, San Francisco, Londra ve Seul ofisleri de eş zamanlı faaliyetlerine başlamıştı. Ana iş alanlarını 7 odak teknoloji oluşturuyor. Bunlar, yapay zeka, veri analitiği, robotik, blok zinciri, uygulama geliştirme, AR/VR teknolojileri ve siber güvenliktir” diye konuştu.

“EKOSİSTEM GELİŞTİKÇE KÜRESEL ÖLÇEKTE BÜYÜYECEĞİZ”

Gelecekte hem yerel hem de küresel ölçekte bu ekosistemi büyütüp, geliştireceklerini belirten Dr. Erkul, “Aldığımız bu yatırım sayesinde altyapı çalışmalarımızı, operasyonlarımızı geliştireceğiz. Uluslararası seviyede bir dijital dönüşüm şirketi olmayı hedefliyoruz. Yola çıkarken ‘Bildiklerimizin değil, bilmediklerimizin peşindeyiz’ demiştik. Bu yolda sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞİRKETLER İÇİN YATIRIMLAR ÖNEMLİ”

Yatırımların yeni kurulan şirketler için hayati rol oynadığını dile getiren Dr. Erkul, “Türkiye’de ekosistemin büyüyebilmesi için, inovatif girişimlere yapılan yatırımlar her geçen gün yükseliş gösteriyor. Ekonomik parametrelerden bağımsız olarak, belirli bir olgunluğa ulaşmış şirketlerin, yatırım alabilmesi, kabiliyetlerine işaret ederken, büyüme potansiyelinin de sinyallerini veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

DHA

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