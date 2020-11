Dijital dönüşüme Türkiye damgası

Türk halkının cep telefonuyla buluşmasından bu yana tam 25 yıl geçti. İlk cep telefonu görüşmesi 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla başlamıştı. Ondan 1 yıl sonra ise cep telefonu tüm Türkiye genelinde yaygınlaşmaya başladı. Bu teknolojik bir devrimdi.

Hızlı etkileşim

Konuşmanın yanı sıra kısa mesaj atma olanağı da başlamıştı. Tabii cep telefonu üretimi çok sınırlı olduğu için cihaz ve hizmet bedeli de epey pahalıydı. Dijital dönüşümün başladığı ilk yıllarda sesli iletişimle birlikle dünya genelinde artan mobil internet trafiğine Türkiye’nin de kayıtsız kalması düşünülemezdi. Ve vakit kaybetmeden 3G teknolojisine geçildi. Öyle ki o dönemden bu yana Türkiye, her zaman internet erişiminin en hızlı arttığı ülkelerin başında geldi.

Vestel atılımı

O süreçte her gün yeni bir şey icat ediliyordu ve Türkiye’nin de treni kaçırma gibi bir lüksü yoktu. Böylesine hızlı bir dönüşüm sürecinde yerli teknoloji devi Vestel, yabancı cihazlarla kıyasıya yarışacak yerli cep telefonu üretimine başlamakla kalmadı, bu cihazları dünyanın dört bir yanına ihraç etti. Yani yerli teknoloji fitili ateşlenmişti. Bu aynı zamanda pek çok yabancı cep telefonu fiyatının düşmesini de sağladı. Vatandaş artık cep telefonlarını bilgisayar gibi kullanmanın keyfini yaşıyordu. İş yönetimi artık telefonlar üzerinden gerçekleşiyordu. Dünya genelinde ‘mobil yaşantı’ diye bir kavram oluştu.

4.5G farkı...

1 Nisan 2016 ise iletişimde bir dönüm noktasıydı. ABD’den AB’ye, Japonya’dan Çin’e kadar tüm gelişmiş ülkeler mobil iletişimde 4G kullanırken Türkiye birden 4.5G’ye geçiş yaparak tüm dünyayı şaşırtmıştı. 4G, bilindiği üzere 100 Mbps’e kadar hız sunuyordu fakat 4.5G’nin hızı 300 Mbps, hatta bazı özel çalışmalarla deneysel olarak 450 Mbps’e kadar erişilebiliyordu. Kısacası Türkiye, dünyanın en hızlı internetini vatandaşının hizmetine sunmuştu.

Her şey 'akıllandı'

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde akıllı evler ve akıllı fabrikalar da tüm dünyaya nazaran daha hızla kurulmaya başlandı. Yani ‘makinelerarası iletişim’ 4.5G sayesinde Türkiye geneline çabucak yayıldı. Evlerde klima, telefon, kombi, buzdolabı lambalar; fabrikalarda da takım tezgahları uzaktan, yani cep telefonlarından ya da tabletlerden kontrol edilebilir hale geldi. Bu da olağanüsü bir tasarrufu beraberinde getirdi. Böylece akıllı şehir projeleleri de hızlandırıldı.

Milli baz istasyonu

Dönüşüm rüzgarının ardı arkası kesilmedi. Vakit kaybetmeden Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonları olan ULAK geliştirildi. Türkiye genelinde birçok mobil iletişim altyapısı tamamen yerli mühendislerin geliştirdiği istasyonlarla sağlandı. Şu an bu baz istasyonları 3 operatörle birlikte 2 milyon civarında kişiye hizmet veriyor. Mobil iletişimde zirve ise 5G oldu. Türkiye, dünya 5G standartlarını belirleyen birkaç ülkeden biri arasına adını yazdırdı. Her 3 operatör de tüm 5G hazırlıklarını kısa sürede tamamladı ve tüm testlerden tam not aldılar. Testlerin çoğunda dünya hız rekorları kırıldı.