Dijital dünyada çocukları bekleyen 12 tehlike

1) GÜVENLİ OLMAYAN AĞLAR

Güvenilir olmayan ağlardan bağlanılan platformlarda bulunan kötü niyetli kişiler hesabınızı çalabilir ve bunu bilgilerinizi ele geçirmek için kullanabilir. İnternete bağlanılan ağın güvenli olduğundan emin olun.

2) YABANCILARLA İLETİŞİM

Sosyal mühendislik yoluyla çocuğunuzun oyunda tanıştığı kişi (ler) arkadaş canlısı bir yaklaşım sergileyerek onunla ilgili bilgi edinebilir ve bu bilgileri dolaylı yoldan çocuğunuza zarar vermek için kullanabilir.

3) SİBER ZORBALIK

Bazı insanlar online platformlardan siber zorbalık uygulayabiliyor. Bu da çocuğunuzun psikolojik durumunu olumsuz yönde etkileyecek ve kendisinden şüphe etmesine sebep olacaktır. Çocuk, siber zorbalığı fark ettiği anda gerekli önlemleri alması hususunda eğitilmeli.

4) SALDIRGAN TAVIRLAR

Çocukların zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirmesi, saldırgan davranışlar sergilemesine ve depresyon gibi psiko sosyal problemler yaşamalarına neden olur. Bu durum çocuğun sosyal ve aile ilişkilerini de olumsuz yönde etkiler.

5) GERÇEK DÜNYADAN UZAKLAŞMA

Çocuklar dijital benlikleriyle kendilerini fazla özdeşleştirmeleri sonucu gerçek dünyadan uzaklaşıyor. Bu durum çocukların gerçeklik algılarını yitirerek kendilerine ve çevrelerine psikolojik ve fiziksel olarak zarar vermelerine neden oluyor.

6) SAĞLIK SORUNLARI

Ekran süresinin artmasıyla birlikte çeşitli göz bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Sürekli klavye-fare kullanımı da el ve bileklerde kas sıkışması, tendon iltihabı gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

7) DİKKAT EKSİKLİĞİ

Saatlerce bilgisayar başında zaman geçiren çocuk ve gençlerde ciddi anlamda dikkat eksikliği ve hiperaktivite gözlemleniyor.

8) DÜRTÜSEL DAVRANIŞLAR

Çocuklar zamanlarını bilgisayar başında oturarak sürekli akan görseller ve birbirini tekrar eden davranışlarla geçirdikleri için enerjilerini boşaltamıyor ve diğer etkinlikler için dikkatlerini toparlayamıyorlar. Zaman içerisinde bu bireyler dürtüsel davranışlar sergiliyor.

9) ŞİDDETE KARŞI DUYARSIZLIK

Dijital oyunlar çocuklara şiddeti öğretiyor ve şiddete karşı duyarsız kılıyor. Şiddet içerikli oyunların fazla oynanması çocuğun psiko-sosyal olarak dengesinin bozulmasına ve şiddete meyilli olmasına neden oluyor.

10) KÜFÜRLÜ VİDEOLAR

Çocuklar, YouTube kanallarında oyun analizi yapan kişilerin küfürlü konuşmalarına maruz kalıyor ve bu kişilerden yanlış ve tehlikeli bilgiler ediniyor. Anne-babalar, çocukların izlediği videolara dikkat etmeli.

11) ONLINE SUÇ SAATLERİ

Anne ve babalar çocuklarının gece 02.00-05.00 olarak tanımlanan kriminal saatlerdeki dijital davranışlarına dikkat etmeli. Tehlikeli ve istenmeyen dijital davranışlar bu saatlerde artış gösteriyor.

12) BİLİŞSEL BECERİLERDE ZAYIFLIK

Çocuklar, fazla dijital savaş oyunları oynadığında, oyun içerisinde benzer davranış ve görsellere maruz kalıyor. Bu da problem çözme, yaratıcılık, sebep-sonuç ilişkisi kurma ve strateji oluşturma gibi becerileri zayıflatıyor.

EBEVEYNLER NE YAPMALI?

Çeşitli aktiviteler planlanarak çocuk ile vakit geçirilmeli.

Çocukların akranlarıyla (salgın kurallara uygun) sosyalleşmelerine olanak sağlanmalı.

Çocuklar gelişim yeteneklerine göre fiziksel aktiviteler yapmaları için teşvik edilmeli.

Çocukların olumlu alışkanlıklar (kitap okumak, sporla, sanatla ilgilenmek gibi) kazanması için çaba gösterilmeli.

Yaşanan sorunlarla ilgili uzmanlardan destek alınmalı.

Çocukların hangi oyunları oynadığı, oyunların içeriği, özellikleri ve kuralları hakkında bilgi edinilmeli.

Anne ve babalar, çocukları ile birlikte sosyal medya ve dijital oyunlarda birlikte zaman geçirmeli ve onlara sosyal medya/oyun içerisinde model olmalı.

Çocuklara hissettirmeden oyunlarda ve sosyal medyada kimlerle iletişim kurdukları denetlenmeli.

Çocuklara beden mahremiyetlerini, kendi özel bilgi, belge ve görüntülerini paylaşmamaları gerektiği öğretilmeli.