Dijital eğitime 20 milyon euro yatırım
Vodafone Grubu, dijital eğitim programlarının desteklenmesi amacıyla Global Vodafone Vakfı çatısı altında, gelecek 5 yılda 20 milyon Euro yatırım yapacak.
26 Ocak 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Yatırım, Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesindeki yerel girişimleri kapsıyor. Global Vodafone Vakfı, bu yatırımla ilk ve ortaöğrenim öğrencisinin yanı sıra eğitime, istihdama ve kurslara katılamayan kişilere ve yaşlılara da ulaşmayı hedefliyor.
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