Eğitim & Kariyer Dijital eğitime 20 milyon euro yatırım

Dijital eğitime 20 milyon euro yatırım

Eğitim & Kariyer

Dijital eğitime 20 milyon euro yatırım

Vodafone Grubu, dijital eğitim programlarının desteklenmesi amacıyla Global Vodafone Vakfı çatısı altında, gelecek 5 yılda 20 milyon Euro yatırım yapacak.

26 Ocak 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yatırım, Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesindeki yerel girişimleri kapsıyor. Global Vodafone Vakfı, bu yatırımla ilk ve ortaöğrenim öğrencisinin yanı sıra eğitime, istihdama ve kurslara katılamayan kişilere ve yaşlılara da ulaşmayı hedefliyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Oku oku nereye kadar?
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pandeminin gölgesinde erken kayıt