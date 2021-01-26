Dijital eğitime 20 milyon euro yatırım

Yatırım, Türkiye ile birlikte 13 Avrupa ülkesindeki yerel girişimleri kapsıyor. Global Vodafone Vakfı, bu yatırımla ilk ve ortaöğrenim öğrencisinin yanı sıra eğitime, istihdama ve kurslara katılamayan kişilere ve yaşlılara da ulaşmayı hedefliyor.