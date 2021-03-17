Dijital ekranlar cildi yaşlandırıyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, iş ve özel hayatta dijital ekranlar karşısında saatler geçirmenin zararlarına dikkat çekti. Teknolojik yeniliklerin hayatımıza getirdiği kolaylıklardan birisi olan bilgisayarların, tüm iş sektörlerinde, okullarda ve ev ortamında yaygın olarak kullanıldığını kaydeden Dr. Erdoğan, bu durumda cildin 'bilgisayar yorgunluğu' ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. Televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon ekranı gibi dijital ekranlardan özellikle göz çevresi cildine iyonizer ışınlar ve statik elektrik yükleri geldiğini vurgulayan Dr. Erdoğan, bunların arasında 'mavi ışık'ın ekranlardan cilde yansıyan en zararlı ışık kaynağı olduğunu söyledi. Bir çeşit ultraviyole ışığı olan ve 400-500 nm dalga boyları arasında görünür ışık yayan mavi ışığa en fazla maruz kalma şeklinin gün ışığında açık havada bulunmak olduğunu anlatan Dr. Erdoğan, “Ancak floresan, LED aydınlatma ve düz ekran televizyonlar da dahil olmak üzere pek çok insan yapımı iç mekan mavi ışık kaynağı var" dedi.

15 YILDIR ARAŞTIRILIYOR

Mavi ışığın cilt üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili dünyada son 15 yılda birçok araştırma yapıldığını anlatan Dr. Erdoğan, “Çalışmalar, yüksek enerjili mavi ışığa daha uzun süre maruz kalmanın hücrelerde DNA hasarına yol açarak hücre ve doku ölümüne neden olduğunu göstermiş, göz, cilt bariyeri hasarıyla foto yaşlanmayı artırabileceğini ortaya koymuştur" diye konuştu.

MAVİ IŞIĞA 1 SAAT MARUZİYET BİLE OLUMSUZ ETKİLERE NEDEN OLUYOR

Cildin oksidatif stresin ana hedefi olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, özellikle genetik olmayan çevresel faktörlerle oluşan cilt yaşlanmasının temel nedeninin de oksidatif stres olduğunu ifade etti. Araştırmalara göre, cilt hücrelerinin elektronik cihazlardan yayılan mavi ışığa 1 saat kadar kısa süreli maruziyetlerinde bile reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumuna yol açtığının belirlendiğini kaydeden Dr. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu zararlı maddelerin cillte elastin ve kollajen liflerinin erken yıpranmasına, cilte sıkılık kaybı, ince kırışıklıklar ve leke oluşumuna neden olabileceği ortaya çıktı. Kısaca dijital ekranlardan yayılan mavi ışığa aşırı maruziyet, adeta korunmasız güneş ışığı maruziyeti gibi etki göstererek sağlıklı cilt hücrelerine zarar verip cilt yaşlanmasını hızlandırmakta, cilt lekelerinin gelişimini artırmaktadır.





CİLTTEKİ YAŞLANMA KURULUKLA BAŞLIYOR

Ciltteki yaşlanmanın kurulukla başladığına dikkat çeken Dr. Erdoğan, “Zamanla ince kırışıklıklar eklenir ve elastikiyet kaybıyla sarkmalar başlar. Bu da ciltteki erken yaşlanma sürecinin başlamasıdır" dedi. Göz çevresi dokusunun bu durumdan en çok etkilenen alan olduğunu yineleyen Dr. Erdoğan, aşırı ekran maruziyetinde göz yorgunluğunun da eklenmesiyle göz çevresinde kan damarlarının genişleyerek göz etrafında koyu halkalar ve göz altı torbalanmasına yol açtığını söyledi. Dr. Erdoğan, ayrıca melatonin sentezini de olumsuz etkileyen mavi ışığın uyku problemlerine yol açarak göz çevresi cildinin daha erken yıpranmasını hızlandırdığını belirtti.

DHA







