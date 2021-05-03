Dijital estetik salgını

COVID-19 salgınında izole hayat sürenler karantinada değişen ifadelerini ve aldıkları kiloları filtre uygulamalarıyla değiştirdi. Filtre uygulamalarının pazar değeri 350 milyon dolara çıktı. Salgının birçok ülkede hafiflemesiyle hayat normale dönmeye başlıyor. İngiltere’deki kliniklerde estetik işlem talebinde büyük artış var. Ancak doktorlar, hastaların gerçekdışı talepleriyle başa çıkmakta zorlanıyor. Ünlü İngiliz estetik doktoru Tijion Esho, “Eskiden benzemek istedikleri ünlülerin fotoğraflarını getirirlerdi. Şimdi Instagram’da çektikleri filtreli selfie’lerine benzemek istiyorlar” diyor. Dijital filtreler, parlak dişler, pürüzsüz cilt, dolgun dudak, kalkık burun, belirgin çene hattını birkaç saniye içinde sağlayabiliyor.

BELLA’NIN GÖZLERİ REVAÇTA

Bu da bağımlılık yaratıyor. Bu görüntüyü sağladığı için en kullanılan filtrelerden biri ‘Kylie+Kendall’. Uzmanlara göre hastalar karantinada filtreli görütülerine çok alıştığı için bunu sürdürmek istiyor. Günlük hayata ‘dijital olarak oynanmış’ görüntüleriyle dönmek istiyor. Bu da imkansız bir talep. En çok istenen işlemlerin başında ABD’li model Bella Hadid’in çekik gözleri geliyor. Onu, kalp şeklinde Rus dudağı olarak bilinen dolgu işlemi izliyor. Her kliniğe her hafta 20’li yaşlarda en az 10 kadın bu isteklerle başvuruyor. Hastaların yüzde 30’u beden algıları bozulduğu için psikoloğa yönlendiriliyor. İngiltere’de milletvekilleri, Fransa’daki gibi değiştirilmiş fotoğraflara etiket zorunluluğu getirmek istiyor.