Dijital fabrika kuracak

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), bu yıl kutladığı 60’ıncı yılında sosyal projeler ve dijitalleşme ile vizyonunu yeniledi. MESS’in ‘yeni nesil sendikacılık’ kapsamında ilk icraatı ise ‘MEXT’ adını verdikleri teknoloji merkezi oldu. Merkez, 2020’nin üçüncü çeyreğinde hizmete girecek.

MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, “Toplu sözleşme imzalamak sendikaların ana konusu. Ancak artık sendikaların bunun dışına çıkıp, projelerle topluma değer katan işlere imza atması gerekiyor” dedi.

Çalışanlara eğitim

Bu vizyon kapsamında gerçekleştirilen teknoloji merkezi MEXT’in 4 unsurdan oluşacağını anlatan Akkol, “Eğitimgelişim ayağında Harvard ve MIT üniversiteleri işbirliğiyle yılda 30 bin çalışana eğitim verilecek. Ekosistem ayağında dünyadan şirket ve kurumlar, üyelerimizle bu merkezde buluşarak, bilgi alışverişi yapacak” diye konuştu.

Yol haritası

Özgür Burak Akkol, şöyle konuştu:

“Dijital potansiyel değerlendirmesi ayağında Fraunhofer Enstitüsü, üyelerin dijital dönüşümü için bir yol haritası çizecek. Her üye 2 yıllık periyotlarla takip edilecek. Dijital fabrikada hem parçalı üretimi göreceğiz hem de galvanizli çelik üretiminin dijital ikizini yaratacağız.”

Üye sayısı 250'ye çıkacak

Ekonomiye her yıl 70 milyar dolardan fazla katkı sağlayan MESS’in 227 üyeyle 187 bin çalışanı temsil ettiğini belirten Özgür Burak Akkol, “Bir yıl içinde 250 üyeye ulaşacağız” dedi. Akkol, MESS’in yılda 5 bin öğrenciye burs, 3 bin 500 öğrenciye kodlama eğitimi ve 130 bin çalışana tamamlayıcı sağlık sigortası sunduğunu da sözlerine ekledi.

Meltem KARA SÖYLEYENOĞLU