Eğitim & Kariyer Dijital kampüs eğitime başladı

Dijital kampüs eğitime başladı

Eğitim & Kariyer

Dijital kampüs eğitime başladı

Sabancı Üniversitesi, ‘hyflex’ (yüksek esneklik) çalışma metodunu yansıtan İstanbul Altunizade’deki Dijital Kampüs’ünü açtı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Kampüste iş dünyasının ihtiyaçlarına göre oluşturulan yüksek lisans programları bulunuyor. Öğrenciler, Hyflex teknolojisi ile birebir ya da sınıftaymış hissi yaratan bir dijital ortamla bulundukları yerden eğitim alabilecek. Dijital Kampüs, öğrencilerin iş dünyası temsilcileri ile buluşabileceği, projeler üretebileceği ve geliştirebileceği bir altyapıya ev sahipliği yapacak.

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