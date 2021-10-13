Dijital kampüs eğitime başladı

Kampüste iş dünyasının ihtiyaçlarına göre oluşturulan yüksek lisans programları bulunuyor. Öğrenciler, Hyflex teknolojisi ile birebir ya da sınıftaymış hissi yaratan bir dijital ortamla bulundukları yerden eğitim alabilecek. Dijital Kampüs, öğrencilerin iş dünyası temsilcileri ile buluşabileceği, projeler üretebileceği ve geliştirebileceği bir altyapıya ev sahipliği yapacak.