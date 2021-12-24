Eğitim & Kariyer Dijital Öğretmenler Projesi'nde yeni dönem

Dijital Öğretmenler Projesi'nde yeni dönem

Eğitim & Kariyer

Dijital Öğretmenler Projesi'nde yeni dönem

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile hayata geçirilen, ödüllü Dijital Öğretmenler projesinin 4’üncü eğitim dönemi başvuruları başladı.

24 Aralık 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Başvurular, 16 Ocak 2022’ye kadar yapılabilecek. Projeyle ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitimin her alanında faydalanabileceği dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri amaçlanıyor. Projenin ilk üç döneminde 3 bin öğretmene eğitim verilmişti. Yeni dönemde ise 1000 öğretmen eğitim alacak.

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