Başvurular, 16 Ocak 2022’ye kadar yapılabilecek. Projeyle ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitimin her alanında faydalanabileceği dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri amaçlanıyor. Projenin ilk üç döneminde 3 bin öğretmene eğitim verilmişti. Yeni dönemde ise 1000 öğretmen eğitim alacak.