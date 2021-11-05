Dijital operatörden son 14 yılın rekoru

Dev şirket 2021 yılının üçüncü çeyreğini noktaladı. Turkcell, gelir büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 20 seviyesine, FAVÖK beklentisini de yaklaşık 14,5 milyar TL seviyesine yükseltti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Mobil, sabit, dijital servisler ve techfin gibi birçok alanda hayata dokunan zengin ürün portföyümüz ve üstün hizmet kalitesine odaklanan yaklaşımımız sayesinde mevcut ve yeni müşterilerimizin tercihi olmaya devam ettik. Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde odağımıza müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini aldık; çeyrek bazında son 14 yılın en yüksek müşteri kazanımına imza attık” diye konuştu.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE 5G İÇİN FİBER ALTYAPI ŞART”

Özellikle pandemi sonrası dönüşen gündelik ve ekonomik hayat içerisinde genişbant hızının ve kapasitesinin daha kritik bir öneme kavuştuğunu aktaran Erkan, Türkiye’nin, dijital dönüşümün ihtiyaçlarına yanıt oluşturabilecek bir fiber altyapıya kavuşabilmesinin önemli olduğunu aktardı. Murat Erkan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G’ye hazırlık ve 5G’nin getireceği temel faydaları en iyi şekilde sunabilmek açısından da fiber altyapı büyük önem taşıyor. 5G teknolojileri konusunda çalışan gerek üniversiteler gerekse şirketlerle birlikte hareket ederek, Türkiye’de bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek veriyoruz. 5G’ye geçiş sürecinde de yatırımı merkeze alan ve bu sayede rekabetin üst yapıda, değer teklifleri üzerinden gerçekleşmesine olanak sağlayacak yaklaşımı da gayet yapıcı ve olumlu buluyoruz."