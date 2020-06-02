Dijital pazarlamanın ilk romanı 'Mecburdum' raflarda!

Sosyal medya uzmanı ve yazar Serdar Bağtır’ın ilk romanı olan “Mecburdum” iki sosyal medya uzmanının hayatları pahasına günümüz dijital pazarlama tekniklerini öğrenmek zorunda kalmalarını konu alıyor. Roman, sosyal medya uzmanlığı ve dijital pazarlamayı meslek olarak seçmek isteyenlerin de mutlaka okuması gereken bir roman niteliğinde.

Hedef kitleyi tanımayı, okumayı, izlemeyi ve anlamayı daha da geliştireceğiz. Onları onlardan daha iyi anlayacağız, böylece ne istediklerini değil, ne isteyeceklerini bileceğiz





Başka bir iş yapmayacağız dedim. Biz dijital pazarlamacıyız. Dijital dünya var oldukça dijital pazarlama da var olacak. Mecralar, modeller, biçimler değişse de bizim bildiğimiz iş devam edecek. Sadece yaptığımız işi daha iyi yapacağız. Veri bilimi öğreneceğiz her şeyden önce. Google Analytics’e baktığımızda siteye kaç kişi girmiş diye takip etmeyeceğiz sadece, metriklerin ve boyutların birbirleriyle olan ilişkilerini bileceğiz. Hedef kitleyi tanımayı, okumayı, izlemeyi ve anlamayı daha da geliştireceğiz. Onları, onlardan da iyi anlayacağız, böylece ne istediklerini değil, ne isteyeceklerini bileceğiz. Machine learning öğreneceğiz, nöro pazarlama kursuna gideceğiz. Yazılım öğreneceğiz.” “Yazılım bilmek ne işimize yarayacak?” dedi Mehmet. “API ile çok büyük verileri çekmemize ve anlamlandırmamıza yarayacak” dedim. “5G’den korkmayacağız, o sadece bizim daha yüksek boyutlardaki verileri daha hızlı almamızı sağlayacak. Ve getireceği diğer nimetlere - yeni reklam modelleri gibi - adapte olmak için hazır bekleyeceğiz. Belki yeni maceralar yaşayarak yeni beceriler elde edeceğiz.” “Seni ilk kez böyle görüyorum” dedi Mehmet. “İlk kez umutsuzsun. Yeni şeyler yapacağız derken bile sesin, söylemek zorunda olduğun bir şeyi söyler gibi çıkıyor. İnanmadan söylüyorsun. Mutlu değilsin. Heyecanlı değilsin. Yorulmayan sen, bu sefer gerçekten yorgunsun. Gidişat gerçekten bu kadar kötü mü?” “Sadece eskisi kadar heyecan verici değil” dedim. Ve hayatımda ilk kez Mehmet’e yalan söyledim. Mecburdum

Tanıtım bülteninden

Serdar Bağtır hakkında

1979’da İstanbul’da doğdu. 2002 yılında ilk web sitesini yaparak başladığı dijital yolculuğuna Sosyal Medya Uzmanı ve Danışmanı olarak devam etti. Özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar Dijital Medya Uzmanlığı Eğitmenliği yaptı. Halen kurumsal bir şirkette Dijital Pazarlama Müdürü olarak çalışmakta. Evli ve iki çocuk babası.

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