Dijital platforma SpaceX belgeseli geliyor

Countdown: Inspiration4 Mission To Space adlı yapım, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in gelecek ay hayata geçirilmesi planlanan tarihi projesinin arka planına ışık tutacak. Eğlence sektöründen verdiği haberlerle tanınan Deadline, izleyicilerin mürettebatla birlikte olayların perde arkasına gideceğini; kadronun seçim sürecini, aylarca süren astronot eğitimlerini ve kalkışa kadar yaşanacak sıra dışı anları göreceğini kaydetti. Belgesel dizisi ayrıca, dijital yayın platformu için bir ilk. Netflix attığı tweet'te "Bu eylülde 4 sivil, Dünya yörüngesinde üç günlük bir gezi için uzaya gidecek. Countdown: Inspiration4 Mission To Space, bir olayı neredeyse gerçek zamanlı olarak ele alan ilk Netflix belgesel dizisi. Yapım, göreve kadar ve görevden sonrayı kapsayan 5 bölümden oluşacak." yazdı.

Yapımın ilk iki bölümünün 6 Eylül'de, sonraki iki bölümünün 13 Eylül'de ve finalin eylül ayının sonuna kadar yayımlanacağı açıklandı.

Countdown: Inspiration4 Mission To Space'in yönetmen koltuğuna, Michael Jordan'ı anlatan belgesel dizisi The Last Dance'in de yönetmeni olan Jason Hehir oturacak.

Kaynak: Independent Türkçe