Kültür & Sanat Dijital platforma SpaceX belgeseli geliyor

Dijital platforma SpaceX belgeseli geliyor

Kültür & Sanat

Dijital platforma SpaceX belgeseli geliyor

Dijital yayın platformu Netflix, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan Inspiration4'un belgesel dizisini çekeceğini duyurdu. Belgeselin adı Countdown: Inspiration4 Mission To Space olacak.

08 Ağustos 2021, Pazar 12:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Countdown: Inspiration4 Mission To Space adlı yapım, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in gelecek ay hayata geçirilmesi planlanan tarihi projesinin arka planına ışık tutacak. Eğlence sektöründen verdiği haberlerle tanınan Deadline, izleyicilerin mürettebatla birlikte olayların perde arkasına gideceğini; kadronun seçim sürecini, aylarca süren astronot eğitimlerini ve kalkışa kadar yaşanacak sıra dışı anları göreceğini kaydetti. Belgesel dizisi ayrıca, dijital yayın platformu için bir ilk. Netflix attığı tweet'te "Bu eylülde 4 sivil, Dünya yörüngesinde üç günlük bir gezi için uzaya gidecek. Countdown: Inspiration4 Mission To Space, bir olayı neredeyse gerçek zamanlı olarak ele alan ilk Netflix belgesel dizisi. Yapım, göreve kadar ve görevden sonrayı kapsayan 5 bölümden oluşacak." yazdı.

Yapımın ilk iki bölümünün 6 Eylül'de, sonraki iki bölümünün 13 Eylül'de ve finalin eylül ayının sonuna kadar yayımlanacağı açıklandı.

Countdown: Inspiration4 Mission To Space'in yönetmen koltuğuna, Michael Jordan'ı anlatan belgesel dizisi The Last Dance'in de yönetmeni olan Jason Hehir oturacak.

Kaynak: Independent Türkçe

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Surların ardındaki cennet: Dubrovnik
Burak Akkul
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Müzik Platformu’nun ilk verisi ‘istihdam’
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Yanan ormanlar mı sadece? Ya sen, ya ben?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ne izlesek? Çevre bilinci aşılayan 15 harika film