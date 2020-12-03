Dijital risklere karşı 'Güvenli' hazırlık

Bu cihazlar evde, sağlıkta, ulaşımda, sanayide, askeri teknolojide ve daha birçok alanda kullanılıyor. 5G hizmeti ile birlikte internete bağlanabilen nesnelere yönelik saldırıların daha da artması bekleniyor.

Ücretsiz online eğitim

Dijitalleşme bu kadar hızlı olurken, ciddi güvenlik açıklarının da aynı hızla bireylerin ve işletmelerin hayatına girebileceğinin toplum olarak farkına varılması gerektiğini belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, işte dijitalleşmenin risklerine karşı farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek amacıyla ücretsiz hizmet verecek online eğitim projesi ‘Dijital Güvenlik Platformu’nu hayata geçirdiklerini söyledi. Platforma ‘dijitalguvenlikplatformu.aksigorta.com.tr’ adresinden ulaşılabiliyor.

Referans ve bilgi kaynağı

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi’nin işbirliği ile ortaya çok zengin bir eğitim içeriğinin çıktığını söyleyen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, platformun dijital güvenlik ve siber saldırılar konusunda önemli bir referans ve bilgi kaynağı olacağını ifade etti. Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz ise dijital güvenlik konusunun global düzeyde sigorta sektörünün önemli bir iş alanı haline geldiğini ifade etti.

Türkiye en çok siber saldırıya uğrayan 4'üncü ülke

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2019’da yüzde 75.3 seviyesinde olan 16-74 yaş grubunda internet kullanımı, bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 79’a ulaştı.

İnternet kullanan birey oranı, son 5 yılda yüzde 29 artış gösterdi.

Türkiye’ye yapılan dijital saldırı sayısı 2016 yılında 9 binin altındayken, geçen yıl 136 bini aştı.

Türkiye, 2019’da ABD, Hollanda ve Almanya’dan sonra dünyada web tabanlı siber saldırıların hedefi olan 4’üncü ülke oldu.

Türkiye’de 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 33 daha fazla veri ihlali gerçekleşirken, 1 milyondan fazla kişi zarar gördü.

KOBİ’lerin yüzde 56’sı için tek risk, kişisel verilerin kopyalanması.

Her 4 tüketiciden 1’inin siber saldırı deneyimi var.







