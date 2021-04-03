Kriptografik token türü NFT ile dijital varlıkların satışı artarken, birçok alıcı ve satıcı, alışverişlerinin ardından yüklü vergiler ödemesi gerektiğinin farkında olmadığı ortaya çıktı.

Bunlardan bir tanesi de dijital artist Mike Winkelmann. Geçen ay, Beeple olarak da bilinen sanatçının, 5 bin günden fazla sürede yaptığı çizimlerden oluşturulan 'Everydays: The First 5000 Days' isimli dijital sanat eseri, Londra Christie's Müzayede Evi'nde 69.3 milyon dolara satılarak tarihe geçmişti. Ancak Beeple, bu satış sonrası ödeyeceği vergiden habersizdi. Eserinin satışının ardından 10 milyon dolardan fazla vergi ödemesi gerektiğini öğrenen Winkelmann, yaşadığı şoku "Aman Tanrım, bu çok fazla" sözleriyle duyurdu.

Wikelmann'ın yaşadığı şok, alıcı ve satıcıların NFT’lerin vergilendirilmesi ile ilgili bilgi eksikliğini de gözler önüne serdi.

ABD'de kripto para birimleri sermaye varlığı sayılıyor

Insider'ın haberine göre, ABD Gelir İdaresi (IRS), etereum gibi kriptoları, bir para birimi değil, bir sermaye varlığı olarak görüyor. NFT’lerin alım satımını da yatırım kazancı olarak gördüğü için, sermaye kazancı vergisi ödemeyi zorunlu kılıyor. NFT'ler tahsilat olarak kabul edildiğinden, yüzde 28 gibi yüksek bir oranda vergilendiriliyorlar.

Çoğu kripto sanat eseri, ethereum ve sanal öğelerin ticareti için üretilen blok zincir WAX (Worldwide Asset eXchange) dahil olmak üzere dijital para birimleri kullanılarak satın alınıyor. Bu kripto para birimleri, satın alındıklarından sonra geçen sürede ne kadar değer kazandıklarına ve alıcının dijital para birimini ne kadar süreyle elinde tuttuğuna bağlı olarak bir sermaye kazancı vergisine de tabi oluyor. Alıcının kripto para birimini bir yıldan fazla elinde tutması halinde, uzun vadeli bir sermaye kazancı vergisi ödemesi gerekiyor. Uzun vadeli sermaye kazançları, 40.000 dolar ile 441.000 dolar arasında kazanan kişiler için yüzde 15, bu tutardan daha fazla kazananlar için ise yüzde 20 oranında vergilendiriliyor. Dijital varlığın bir yıldan daha kısa bir süre elde tutulması halinde de vergi mükellefi, kısa vadeli sermaye kazancı kategorisine giriyor.

Kısacası, NFT alıcıları ve satıcıları, dijital para birimi kullanarak bir NFT satın alırken, başka bir NFT almak için ellerindeki NFT'yi satarken, bir kripto para birimi için bir NFT satarken ve aynı zamanda ürünü alıp ABD'ye geri satmak için kullanılan kripto para birimine dönüştürürken yüksek vergiler ödemek zorunda.

Öte yandan, New York ve California gibi birçok eyalet de bu kazançlardan özel gelir vergisi talep ediyor.

IRS'ye ellerindeki dijital varlıkları bildirmeyenler de ciddi para cezalarıyla da karşı karşıya.

'ABD'de bu vergiye ilişkin insanların bilgisi çok zayıf'

CoinTracker’ın vergi strateji başkanı Shehan Chandrasekera, CNBC’ye yaptığı açıklamada; gelişmekte olan NFT piyasası söz konusu olduğunda pek çok kişinin vergi zamanında sürpriz yaşayacağını belirtirken, bu konuda faaliyet gösteren çoğu kişinin karşılaşacağı ağır vergi ücretini muhtemelen bilmediğini söyledi. Chandrasekera, "ABD'de bu vergiye ilişkin insanların bilgisi çok zayıf. İnsanların bunu bildiğini sanmıyorum" dedi.

'Denizaşırı yatırımcılar için henüz geçerli değil'

CNBC'ye konuşan vergi uzmanları, ABD'deki bu kuralın denizaşırı yatırımcılar için henüz geçerli olmadığını da söyledi:

"Örneğin geçtiğimiz hafta Christie’de satılan 69 milyon dolarlık Beeple NFT’nin alıcısı, Metakovan takma adını kullanıyor ve Singapur’da. Singapur'da bir sermaye kazancı vergisi olmadığından, Metakovan vergi ödemeyecek. Ancak ABD vatandaşı olsaydı, satın alma işleminin bir parçası olarak 10 milyon dolardan fazla sermaye kazancı vergisi borcu olabilirdi."