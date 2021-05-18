Dijital STEM+ Sanat Bienali başlıyor

www.stemsanatbienali.com adresinden izlenebilecek bienalin bu yılki teması ‘Dijital Dönüşüm ve Yaşam’ olarak belirlendi. Bienalde, Bahçeşehir Koleji lise öğrencilerinin dijital dönüşüm ve yaşama dair algılarını sanat yoluyla ifade ederek ortaya çıkardığı eserleri paylaşılıyor. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, bienalin öğrencilerin psikolojisi, dijital dönüşümün yaşamdaki yansımalarına bakışı ve geleceğe dair tasarıları açısından söyleyecek pek çok sözü olduğunu söyledi.