Dijital tükenmişlik sendromuna dikkat!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında değişen çalışma alışkanlıkları, telefon, bilgisayar ve tablete yani evde ne kadar akıllı cihaz varsa hepsine birden bağımlılığı büyük ölçüde artırdı. Uzmanlara göre bunun en büyük nedeni mesai mefhumunun kalkması, çevrimiçi sürecin hiç bitmemesi ve her programın sarkarak devam etmesi... Bu da milyonlarca kişide dijital tükenmişlik sendromuna yol açtı. En büyük belirtileri ise mental yorgunluk, kaygı, stres ve algı bozukluğu...

100 KİŞİDEN 70’İ

ABD merkezli danışmanlık şirketi Gallup araştırmasına göre, global çapta 100 kişiden 75’i bu sendroma kapılmış durumda. Psikolojik Danışman Dr. Feyza Çelen de “Türkiye’de 100 kişiden 70’inde dijital tükenmişlik sendromu olduğunu tahmin ediliyor. Evlere kapandığımız süreçte ortaya çıkan bu sorun giderek artıyor. Dijital tükenmişlik; takip ettiğimiz tükenmişlik sendromundan biraz daha farklı tınılar içeriyor. Daha derin ve daha çatışmalı. Mesai saatlerinin belirsiz bir zamana evrilmesi, iş ile ev-aile yaşantısı dengesinin alt üst oluşu, iş yapılan cihazların sürekli dijital uyaranlar içermesi, aynı zamanda sosyal medya ve internet gezintilerinin de mesai sürecinde fazlasıyla dikkat dağıtması bu sorunu tetikliyor” dedi.

24 SAAT ÇEVRİMİÇİ

Zamanın iyi yönetilemediği için sorunun arttığına vurgu yapan Çelen, “Sürekli ekran başında olunması, 7 gün 24 saat akıllı cihazlarımızla sürekli bize ulaşılabilme imkanının olması; öfke, sabırsızlık, uyku ve yemek sorunları, yorgunluk, teknolojik cihazlara olan aşırı bağımlılık hali, sürekli kısıtlanmışlık hissi, kendimizi açıkça ifade edebilme ve çoğu zaman kendi iç sesimizi bile duyamamaya neden oluyor” diye konuştu. Çelen, sorunun üstesinden gelinecek formülü ise şöyle açıkladı:

İŞLERİ LİSTELEYİN

Gün sonunda üretkenlik esasıyla yapılan işler listelenerek somutlaştırılmalı. Zaman kavramının belirginleşmesi için mutlaka saat ve dakika kontrolü ile çalışılmalı. Mesai saati tanımlaması net bir şekilde belirlenip sınırlar çizilmeli. Tüm bu süreçler içinde; önleyici ve koruyucu hizmetler kapsamında ruh sağlığı profesyonellerinden destek almalıyız.

ÇOĞU İŞLETME YAZILIM ÇÖPLÜĞÜ

İşletmelerin de dijital tükenmişlik sendromuna kapılabildiğini vurgulayan teknoloji çözümleri üreticisi Workcube Türkiye Yöneticisi Olgar Ataseven de “Hiçbir bütünsellik ve strateji olmadan sadece performans adına alınan onlarca kurumsal program ve cihaz, şirketleri yazılım çöplüğüne çeviriyor. Çok çeşitli ekranlar çalışanları tüketiyor. Şirketlerde dijital tükenmişliğin tek çaresi bütünleşik yazılım ya da platformlar kullanmaktan geçiyor” diye konuştu.