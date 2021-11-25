Dijital Türkiye için fiber seferberliği

Son olarak Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerini de fiberle buluşturmak için altyapı çalışmalarına başlandı. Bu illere gerçekleştirecek 270 milyon TL’lik yatırımla 110 bin haneye daha fiber internet erişimi sağlanması amaçlanıyor. Yapılan yeni yatırımla birlikte Turkcell'in Türkiye genelindeki toplam fiber altyapısının uzunluğu 53 bin km’yi aşacak.

Afyon’da başlatılan fiber altyapı çalışmalarına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:

“Amacımız fiber seferberliği başlatarak Türkiye’nin dört bir yanına, evlere kadar gerçek fiber interneti ulaştırmak. Bunun için de bugün Afyon’da ilk kazmayı vurarak fiber atılım hamlesi başlattık. Afyon’la aynı anda Uşak, Ordu ve Sivas’ta da harekete geçerek altyapı çalışmalarımıza hız verdik. Çok yakında bu illerdeki bireysel ve kurumsal müşterilerimiz; eve kadar giden ve 10 Gbps’ye kadar hızları destekleyen fiber interneti kullanmaya başlayacaklar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.”