Dijital Türkiye platformunda yeni dönem

Fuat Oktay'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, bakan yardımcıları ve ilgili kurum başkanlarının katılımıyla 7. Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin bir getirisi olan hız ve dinamizmi, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerine yansıttıklarını, kamuda dijital dönüşüm ile hizmetleri herkes için daha erişilebilir, hızlı ve kolay hale getirmeyi önemsediklerini belirtti.

Tüm kamu kurumlarıyla özveri içerisinde yürütülen, eski adıyla "e-Devlet versiyon 1.0", yeni adıyla "Dijital Türkiye Versiyon 1.0"ın tamamlandığını ifade eden Oktay, Dijital Türkiye'nin ilk versiyonunun hızla tamamlanmasına katkı veren; başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TÜRKSAT AŞ'ye, Haberleşme Genel Müdürlüğüne, tüm bakanlıklar ve kurumlara teşekkür etti.

Oktay, 43 milyondan fazla kullanıcının, hizmetleri "Dijital Türkiye Platformu" üzerinden aldığını belirterek, Versiyon 1.0 kapsamında, bakanlıklar ve kamu kurumlarının toplam 6 bin 698 hizmetinin Dijital Türkiye Platformu'ndan sunulabilir hale getirildiğini kaydetti.

İMAR BARIŞI KAYIT BAŞVURUSU DA YAPILABİLECEK

"Ticaret Bakanlığımız tarafından geliştirilen, gümrük hizmetlerinde tek pencere uygulaması Dijital Türkiye Platformu'na alınarak ihracat ve ithalat işlemleri hem maddi külfet hem de zaman yönünden iyileştirilmiştir." diyen Oktay, "Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar barışı kayıt başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ücretli öğretmenlik başvurusu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kredi, burs ve yurt kayıt başvurusu Dijital Türkiye'ye entegre edilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından sunulan TÜBİTAK Gezgin Portalı'na Dijital Türkiye üzerinden ulaşılabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi borcu sorgulama, Sağlık Bakanlığının engelli, sürücü, istirahat raporlarının verilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının maden ruhsatı sorgulama işlemi, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçi kayıt sistemi ve Milli Savunma Bakanlığının askerlik işlemleri gibi önemli hizmetlerinin Dijital Türkiye kapısından sunulabilir hale geldiğini ifade etti.

'E-BELEDİYE ALTYAPISINDA ÖNEMLİ BİR YOL KAT ETTİK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen e-Kütüphane hizmetlerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sendika üyelik işlemlerinin ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen nüfus işlemlerinin birçoğuyla birlikte soyağacı sorgulama hizmetinin Dijital Türkiye Platformu'na entegre edildiğini anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların dışında noter vekalet sorgulama işlemleri, bankacılık risk analiz raporu hizmeti gibi önemli hizmetleri de Dijital Türkiye Platformu'na entegre ettik. Bunların yanı sıra e-Nabız, e-Okul, internet vergi dairesi ve UYAP gibi hizmetlerin içeriği zenginleştirilerek, Dijital Türkiye üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir. Bu süreçte, ayrıca tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren elektrik, doğal gaz ve telefon abonelik işlemleri de Dijital Türkiye kapısına entegre edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız iş birliğiyle de GSM operatörlerine yeni hat başvuruları, artık Dijital Türkiye üzerinden yapılabilmektedir. Böylece önceden 1 günü bulan abonelik başvuruları artık 5 dakikada yapılabilir hale geldi. Yine eskiden 2 günü bulan yurt kayıt işlemleri, Dijital Türkiye kapısından 10 dakikada yapılabilmektedir. Bunların dışında, İçişleri Bakanlığımızın başlattığı, belediyelerimize ciddi kaynak tasarrufu sağlayacak ve vatandaşlarımızın Dijital Türkiye kapısı üzerinden alabilecekleri belediye hizmetlerinin sayısını artıracak e-Belediye altyapısında da önemli yol kat edilmiştir."

Oktay, 8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan, 1 cumhurbaşkanlığı kararı, 41 yönetmelik ve 13 tebliğde değişiklik yapılarak toplam 111 bürokratik süreci kolaylaştıran mevzuat değişikliğiyle bürokrasinin azaltılması çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Söz konusu mevzuat değişiklikleri ile tapu işlemlerinde fotoğraf verme yükümlülüğünün tarih olduğunu, patent ve marka başvurularında noter onaylı imza beyanı ve sirkülerinin kaldırıldığını ve çevresel etki değerlendirilmesi sürecinde belge sayısının azaltıldığına dikkati çeken Oktay, aynı şekilde, veteriner hekim poliklinik açma süreci, tohum ve fide yetiştiriciliği başvuru süreçlerinin kolaylaştırıldığını, yapı denetim kuruluşu izin belgesi ve atık taşıma firma lisansı başvurusunda kullanılan belge sayısının azaltıldığını dile getirdi.

Oktay, Versiyon 1.0 kapsamında veri mahremiyetinin özellikle öncelenerek, ulusal ağ ve siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesine yönelik yeni nesil veri alt yapı yatırımlarının yapıldığını, tüm kamu kurumlarının KamuNet'e geçmesinin sağlandığını ifade etti.

'HERKESİN KULLANMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Tüm bu gayretler neticesinde, Versiyon 1.0 kapsamında, kamu hizmetlerinde talep edilen belge sayısının önemli oranda azaltıldığına dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital Türkiye kapısından hali hazırda sunulan hizmetlerle, belge yükü ortalama yüzde 3,80'den yüzde 0,35'e düşmüştür. Burada asıl amacımız, sıfır belge. Bu bizim için de yeterli değildir. Kamuda olan bilgiyi vatandaştan belge olarak talep etmeyeceğiz. Bilgi talep edebiliriz ama belge talep etmeyeceğiz. Hedefimiz, kamunun kendisinin ürettiği hiçbir belgenin vatandaşımız ve özel sektörden istenmemesidir. Versiyon 1.0'ın tamamlanmasını takiben Dijital Türkiye Versiyon 1.1’in çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız. Versiyon 1.1'de bütünleşik hizmet sunumuna odaklanacağız. Vatandaşlarımız araçlarına dair her şeyi, sigorta durumu, vergi borcu, trafik cezası, muayene durumu, hızlı geçiş bakiyesi gibi tüm bilgilerini Dijital Türkiye platformunda oluşturulacak tek bir pencereden görebilecek. Ayrıca Dijital Türkiye Platformu üzerinden e-Nabız, internet vergi dairesi, e-Okul gibi dijital hizmet paketlerinin içinden öne çıkan hizmetleri de doğrudan tek platform üzerinden erişilebilir kılmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bunun yanı sıra Dijital Türkiye Platformu'nu yerli tasarım, kullanıcı dostu arayüzler ile donatacak, herkesin platformu çok daha rahat kullanmasını sağlayacağız."

Oktay, siber güvenlik alanında hayata geçirilen "KamuNet'te yerli ve milli şifreleme donanımı" ve "Onaylı Milli Şifreleme Algoritması"nın kullanımını sağlayarak güvenli hizmet sunumunu bir adım öteye taşıyacaklarını vurguladı.

'DİJİTAL TÜRKİYE'NİN KAPILARINI TÜM VATANDAŞLARIMIZA AÇACAĞIZ'

6 Temmuz’da yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi kapsamında vatandaşların nüfus, biyometrik veriler, sağlık ve diğer kritik verilerinin yabancı ülke veri merkezlerinde tutulmasının önüne geçildiğini anımsatan Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Verilerin yurt içi sunucularda daha güvenli depolanması için genelgenin teknik hususları ve yol haritası, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından bu yıl içinde, ivedilikle yayımlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlar sayesinde, minimum belge sayısı ile etkin hizmet veren idari yapımızı, Dijital Türkiye Platformu'nda kat ettiğimiz aşamayla taçlandırmış durumdayız. Milli teknoloji hamlemizin de bir parçası olan Dijital Türkiye sürecinde, hizmet hızı, şeffaflık ve izlenebilirliğini azami seviyeye çıkarmak için gerekli gayretleri ilgili kurumlarımızla vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, tüm hizmet süreçlerinde sonuç ve verim odaklı bir anlayışla Dijital Türkiye'yi dönüştürmeyi inşallah sürdürecek, Dijital Türkiye’nin kapılarını tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açacağız. Bundan sonraki süreçte Dijital Türkiye versiyon 1.1'i yıl sonu itibarıyla tamamlayarak bütünleşik hizmet sunumu ile sistemin akıllılaştırılmasına odaklanarak Dijital Türkiye 2.0 yolculuğumuza başlayacağız."

AA