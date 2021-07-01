Dijital yatırımlar sektöre ivme kazandırıyor

Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve yüzde 9,2 ile en yüksek paya sahip olurken, satış rakamlarına göre İstanbul’u 5 bin 653 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Union İstanbul Ceo’su İrfan Erkmen, “İnşaat sektörü 2021 yılına bir önceki yıla oranla göreceli olarak daha rahat girdi. Bunun en belirgin nedenlerinden biri de 2020 yılında konut satışlarını destekleyen kredi olanakları neticesinde gelen yoğun taleplerin olmasıydı. Bu sayede, likidite olanaklarının pozitif yansımasıyla hareketlenmeler inşaat üretim bandına da yansıdı. Yılın kalan yarısında, aşılamanın olumlu sonuçlanması ve yasakların temmuz ayından itibaren kalkmasıyla beraber, ülke genelinde ekonomik hareketlenmelerin belirgin bir hızda ivme kazanacağını öngörmemiz yanlış olmayacaktır. Günümüzde konut satışlarını en çok etkileyen faktörlerden biri de projelere dijital yatırım yapmaktan geçiyor. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren birçok markaya dijital danışmanlık hizmeti verirken reklam ve medya planlama, strateji geliştirme, proje yönetme, özellikle “pazarlama” noktasında sektörün markalama ile hızlı satış odaklı söylemlerini hedef kitlesine ulaştırmak için birçok farklı kanalı kullanma gayretinde olduğunu görüyoruz.” dedi.