Dijitale vergi rekabeti artıracak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7.5’lik vergiyi, eşit rekabet şartlarını oluşturmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi. Yurtdışı merkezli yabancı firmaların, dijital servis hizmeti verirken vergiye tabi olmadıklarını belirten Erkan, “Aynı hizmeti sunan hem yabancı hem yerli uygulamalar, aynı oranda vergi ödemeye başlayacak” diye konuştu.

Fiyat artmayacak

Bu sayede Türkiye’de dijital servis geliştiren yerli şirketlerin de dezavantajlı durumdan kurtulmuş olacağına vurgu yapan Erkan, Turkcell’in sunduğu dijital servis hizmetlerinin planlanan vergi uygulamasından etkilenmeyeceğinin altını çizdi. Erkan, “Düzenleme, Turkcell’in dijital servislerinin ücretlendirmesinde herhangi bir fiyat artışına neden olmayacak” dedi.