Dijitalin yıldızları Musixen sahnesinden dünyaya açılıyor

Musixen, sanatçılara uluslararası arenada görünür olma ve platformdaki performanslarından gelir elde etme fırsatı sunuyor. Mayıs 2020’den bu yana dijital olarak seyirciyle buluşan sanatçılar; biletleme, oyunlaştırılmış bağış ve kişiselleştirilmiş videolar gibi çeşitli yöntemlerle maddi kazanç elde ediyor. Müzisyenler, yaptıkları canlı yayınlarda gönderilen her bir hediye elmas başına gelir elde etme imkanı buluyor. Biletli yayınlarda ise, sanatçılar elde edilen gelirin %80’ini kazanıyor.

Şu an 600.000 kullanıcısı olan Musixen’de 5 bin müzisyen bulunuyor. İlk günden bu yana 20 bin performans gerçekleştirilirken, bu canlı performanslar 500.000 kişi tarafından izlendi. Her akşam 20:00– 01:00 saatleri arasında 50 canlı performans arasından müzikseverler dilediğini izleyip beğenisini paylaşabiliyor.

Musixen sanatçıları MüzikOnAir iş birliği ile dünya arenasında

Musixen, radyo ve müzik portalı MüzikOnAir ile hayata geçirdiği yeni projesi ile platformdaki sanatçıların daha fazla kişiye ulaşmasını amaçlıyor. Musixen ve MüzikOnAir arasındaki iş birliği sayesinde Musixen’e kayıtlı sanatçıların şarkı ve klipleri artık YouTube, YouTube Music, Spotify, fizy, Netd Müzik, Apple Music, Mood, Amazon Music, Deezer gibi dijital platformlarda da yayınlanarak çok daha fazla müziksevere ulaştırılacak. İş birliğinin ilk projesi ise Cenk Tevet’in “Son Şans” şarkısı ile hayata geçti. Geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yerini alan şarkıya klarneti ile Hüsnü Şenlendirici eşlik ederken video klip yönetmenliğini ise Talat Oflaz üstlendi.

Azerbaycan ve Almanya’dan Musixen’e büyük ilgi

Dijital performans platformu Musixen’e ilgi sadece Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Musixen’e Azerbaycan ve Almanyalı kullanıcılar büyük rağbet gösterirken Hollanda, Belçika, Fransa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden de izleyiciler canlı yayınlara katılıyor.

“Kendimizi artık yeni nesil dijital menajerlik platformu olarak nitelendiriyoruz”

Pandemi ile birlikte özellikle eğlence sektöründeki sanatçıların birçok zorlukla baş başa kaldığını belirten Musixen Kurucusu Çağrı Bozay, “Musixen olarak müzik endüstrisinde çalışanların dinleyicilerine farklı platformlar üzerinden ulaşması için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Türkiye’nin en önemli radyo ve müzik portallarından MüzikOnAir ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sanatçılarımızın şarkı ve kliplerinin dünyanın önde gelen dijital platformlarında yayınlanmasını sağlayacak” diye konuştu. Dijital platformlardaki tanıtım çalışmaları konusunda da sanatçılara destek olacaklarını söyleyen Bozay, “Attığımız bu adım sayesinde Musixen platformundaki sanatçılarımız hem dünyaya açılma şansı bulacak hem de gelirlerini artıracak. Biz de Musixen olarak kendimizi artık yeni nesil dijital menajerlik platformu olarak adlandırabiliriz” dedi.

Musixen’de aynı zamanda mekan pazaryeri fonksiyonu ile de kullanıcılar mekanların bilgilerine ve programlarına ulaşabiliyor, buralardan gerçekleşecek canlı yayınları izleyebiliyor. Sadece müzik değil, sahne sanatlarının her türüne kucak açan Musixen, tüm sanatçıların ve kullanıcıların keyif alacağı bir platform olmayı amaçlıyor. Musixen uygulaması; iOS, Android ve HarmonyOS için http://apps.musixen.com adresinden indirilebiliyor.