Dijitalleşme güçlü büyüme getirdi

Açıklanan rakamlara göre, şirket gelirlerini geçen yıla göre yüzde 23,4 artışla 35,9 milyar TL’ye çıkardı. Grup bazında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 22,4 artarak 15 milyar TL’ye ulaştı. Net kâr bir önceki yıla göre yüzde 18,7 oranında artarak 5 milyar TL oldu. Müşteri sayısını geçen yıla göre 2,7 milyon yükselten şirket, bu alanda son 14 senenin en güçlü net müşteri kazanım performansını elde etti. Mobil tarafta ise faturalı müşterilerini net 1,7 milyon artırarak bu alanda son 12 yılın rekorunu kırarken, 503 bin ön ödemeli müşteri kazanımıyla toplamda 2,2 milyon mobil müşteri kazandı.

Sürdürülebilirlik öne çıktı

Karbon salınımının azaltılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan dijital hizmetlerin önemine de değinen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin enerji sarfiyatını %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmadığını, 2021’de gerçekleştirdiği rüzgâr enerji santralı satın alımı ve güneş paneli yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirdiğini vurguladı.