Dikey Geçiş Sınavı’na girecek adaylar buna dikkat! DGS sınavı ne zaman, saat kaçta?

Dikey Geçiş Sınavı’na girecek adaylar buna dikkat! DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 Dikey Geçiş Sınavı’na katılacak adaylara saat uyarısı yapıldı. Peki, DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖSYM’den yapılan önemli uyarı…