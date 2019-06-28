Dikey Geçiş Sınavı’na girecek adaylar buna dikkat! DGS sınavı ne zaman, saat kaçta?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 Dikey Geçiş Sınavı’na katılacak adaylara saat uyarısı yapıldı. Peki, DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖSYM’den yapılan önemli uyarı…
2019 Dikey Geçiş Sınavı’na katılacak adaylara ÖSYM uyardı. Saat uyarısını dikkate almayanlar sınava alınmayacak. Peki, DGS sınavı ne zaman, saat kaçta?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada 30 Haziran Pazar günü uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı’na katılacak adaylara, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.